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İstanbul'da Deprem Korkusu Yalıları Boşalttı

Kahramanmaraş depremi sonrası Boğaz'daki yalı satışları artmıştı. O dönem yalı sahipleri İstanbul depremi ihtimaline karşı birçok milyon dolarlık yalıyı Rus ve Arap yatırımcılara satmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde yaşanan 6,2'lik deprem ile yabancı alıcıların da Boğaz'dan kaçtığı görülüyor. 2 gün içinde milyonlarca dolarlık 5 yalı ilana çıktı. Sektör oyuncuları "Boğaz sevdası bitti. Elitler güneye kaçıyor" diyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 07:50, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 07:56
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İstanbul'da Deprem Korkusu Yalıları Boşalttı

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, özellikle kıyı hattındaki konutlarda oturan vatandaşlar arasında büyük bir endişeye sebep oldu. Deprem bilimciler, Marmara Denizi çevresinde yer alan sahil şeridindeki yapıların tsunami, zemin yumuşaklığı ve tuzlu suyun yapıya verdiği korozyon etkisi sebebiyle ciddi risk altında olduğunu vurguluyor. Bu kapsamda, gözler İstanbul Boğazı'nın iki yakasında yer alan tarihi yalıların güvenliğine çevrildi. Yapıların büyük bölümü 100 ila 200 yıllık tarihe sahip. Uzmanlar, estetik ve kültürel miras açısından eşsiz olan bu yapıların, mühendislik ve zemin dayanımı bakımından günümüz standartlarına uyumlu olmadığını ifade ediyor.

Çoğu Yıpranmış Durumda

Boğaz hattında yaklaşık 600 yalı bulunuyor. Bu yapıların 18. ve 19. yüzyılda inşa edildiği ve doğal olarak birçoğunun yaşı 200 yıla yaklaştığı biliniyor. Bu yalıların önemli bir kısmı tarihi eser statüsünde bulunuyor. Ancak, bu durum onların depreme karşı dayanıklı olduğu anlamına gelmiyor. Ahşap malzeme ve geleneksel tekniklerle inşa edilen yalılar, zamanla yıpranmış durumda. Üstelik çoğu yapının zemin etüdü ve statik güçlendirme raporu bulunmuyor. Bu da olası bir depremde ağır hasar ya da çökme riski anlamına geliyor.

2 Günde 5 Yalı Satışa Çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, İstanbul'un seçkin kesimi Boğaz hattındaki yalılarını terk etmeye başlamıştı. Bu süreçte birçok tarihi yalı Rus oligarklar ve Arap yatırımcıların ilgisiyle el değiştirmişti. Ancak son İstanbul depremi, bu zengin yatırımcıları da tedirgin etti. Gayrimenkul danışmanlarına göre, deprem sonrası lüks yalı satışlarında artış yaşandı. Sadece son iki haftada piyasa değeri milyar liraya ulaşan ve geçen 5 yalı satışa çıkarıldı. Satılık yalı ilanlarının sayısı gözle görülür şekilde yükseldi.

Rota Güney Sahilleri

Lüks konut talebi, İstanbul'un tarihi dokusundan daha güvenli ve izole alanlara yönelmiş durumda. Emlak sektöründeki uzmanlar, yüksek gelir grubuna mensup kişilerin Bodrum, Alaçatı ve Çeşme gibi bölgelerdeki müstakil, yeni yapılmış ve zemin açısından daha güvenli evlere yöneldiğini belirtiyor. Deprem korkusu hem yatırımcı hem de kullanıcı açısından Boğaz yalılarını cazibesiz hale getiriyor. Bu durum, yıllarca değerini artıran yalı fiyatlarının gerilemesine yol açıyor. Lüks gayrimenkul satışı yapan Handan Bozanoğlu "İstanbul deprem gerçeği ile yüzleşti. Her ne kadar benzersiz bir şehir olsa da insanlar canını düşünmek zorunda. Bu nedenle başta Boğaz Hattı'ndaki yalılar olmak üzere sahil kesiminden çıkışlar başladı. İnsanlar ya kiraya vermek ya da satarak Bodrum ve Çeşme gibi bölgelere gitmek istiyor. Ancak yalı veya da değerli gayrimenkullerin fiyatları deprem nedeniyle çok düştü. Bu da insanları düşündürüyor" dedi.

Tarihi Dokuyu Korumak Önemli

Tarihsel ve kültürel miras anlamında paha biçilemez olan Boğaz yalıları, ciddi doğal afet riskiyle karşı karşıya. Uzmanlar, bu yapılar için kapsamlı zemin analizleri yapılması, statik güçlendirme projelerinin hazırlanması ve tarihi dokuyu koruyacak şekilde restorasyon süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini ifade ediyor.

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