İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon: DMM'den iddialara yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma Kapsamında Gözaltı Kararı Verilen Şüpheliler

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı yakalandı. Operasyonun devamında aranan 3 şüpheli daha gözaltına alınırken firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Böylece gözaltı sayısı 50'ye çıktı.

Operasyon Kapsamında Ele Geçirilenler

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda döviz, Türk lirası, mermi ve şirketlere ait kaşe ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen şüphelilerin işlemlerine başlandı.

Gözaltına Alınan İsimler

Zeynep Ayten Gözdem Ongun

Turan Aydoğan

Şafak Başa

Adem Şanlısoy

Elçin Karaoğlu

Mehmet Şahin

Onur Soytürk

Erdinç Çolak

Onur Aldı

Hakan Karaköse

Meral Çakır

Dursun Balcıoğlu

Kadriye Kasapoğlu

Mete Mağden

Cevat Kaya

Rasim Kaya

Melih Geçek

Naim Erol Özgüner

Yakup Öner

Ali Rıza Akyüz

Çağlar Türkmen

Turgut Tuncay Önbilgin

Arif Gürkan Alpay

Murat Yazıcı

Mehmet Çakılcıoğlu

Serap Öbekci

İhsan Yılmaz

Ali Ayçiçek

Fatih Özçelik

Begüm Çelikdelen

Engin Ulusoy

Murat Selvi

Nurten Uğursoy

Ramazan Gülten

Hülya Kırlıkova

Yeşim Özay

Oya Özinan

Mustafa Kemal Özcengiz

Onur Can Tekbaş

Hakan Aplak

Faik Özberk

Gökhan Köseoğlu

Metin Bal

Nazan Başelli

Hakkında Gözaltı Kararı Olan Diğer İsimler

Ali Rıza Akyüz (Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı), Turan Aydoğan (CHP Eski İstanbul Milletvekili), Elçin Karaoğlu (İBB Boğaziçi İmar Müdürü), Turgut Tuncay Önbilgin (İBB Eski Genel Sekreteri), Murat Yazıcı (İBB Eski Genel Sekreteri), Mehmet Çakılcıoğlu (İBB Eski Genel Sekreteri), Fatih Özçelik (İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili), Hakan Aplak (İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü), Nazan Başelli (İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü), Onur Soytürk (İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü), Engin Ulusoy (İBB Eski Zabıta Daire Başkanı), Murat Selvi (İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı), Nurten Uğursoy (İBB Yazıişleri ve Kararlar Daire Başkanı), Serap Öbekçi (Etüd ve Proje Daire Başkanı), İhsan Yılmaz (Etüd ve Proje Daire Başkanı), Ali Ayçiçek (İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı), Adem Şanlısoy (İSKİ Çevre Denetim Daire Başkanı), Naim Erol Özgüner (İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı), Melih Geçek (İSBAK Eski Yönetim Kurulu Üyesi), Erdinç Çolak (Kültür A.Ş. GMY), Onur Aldı (Kültür A.Ş. GMY), Hakan Karaköse (Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı), Yakup Öner (Danışman- İBB Mühendis), Hülya Kırlıkova (Kültür A.Ş. çalışanı), Yeşim Özay (Kültür A.Ş. çalışanı), Oya Özinan (Kültür A.Ş. çalışanı), Mustafa Kemal Özcengiz (Kültür A.Ş. çalışanı), Onur Can Tekbaş (Kültür A.Ş. çalışanı), Faik Özberk (Kültür A.Ş. çalışanı), Gökhan Köseoğlu (Kültür A.Ş. Reklam Şefi), Metin Bal (Kültür A.Ş. Reklam Şefi), Songül Çar (İSPER Uzman), Fikret Şimşek (İş adamı), Yılmaz Şimşek (İş adamı), Dursun Balcıoğlu (İş adamı), Rasim Kaya (İş adamı), Mete Mağden (İş adamı), Meral Çakır (Mali Müşavir), Cevat Kaya (İş adamı), Mehmet Şahin (Emlak Danışmanı), Çağlar Türkmen (Güvenlik).

Savcılıktan Bilgilendirme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; 19.03.2025 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 101 şüpheli şahıs hakkında işlem tesis edilmiştir.

Üç Kentte Eş Zamanlı Operasyon

Operasyon sonrası devam eden çalışmalarda tespit edilen 53 şüpheli hakkında 26.04.2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ev ve işyerlerinde de aramalar sürmektedir."

Günaydın: İBB Çalışamaz Hale Getiriliyor

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, operasyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumartesi sabahı İBB'ye büyük bir operasyon daha... Dün avukatlara, bugün bürokratlara. İBB Özel Kalem Müdürü, yeni ve eski genel sekreter yardımcıları, grup başkanları, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, daire başkanlarından oluşan geniş bir gözaltı listesi var. İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor.

DMM, İSKİ'nin TOKİ Konutları İddiasını Yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamındaki gözaltılarla ilgili, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bugün gerçekleştirilen gözaltıların "İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması" kapsamında olup, yargı süreciyle ilgili kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, "İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuklular hakkında, suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturması

Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Mart'ta eş zamanlı operasyonlarla 101 şahıs hakkında işlemin tesis edildiği belirtilerek, "Devam eden çalışmalarda tespit edilen 53 şüpheli hakkında 26 Nisan'da İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." bilgisi paylaşıldı.