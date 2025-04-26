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Gece ev soyan sakar hırsız, olay yerinde telefonunu düşürdü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde eve giren hırsız, evden 50 bin lira nakit para çaldı. Balkondan atlarken telefonunu düşüren ve sonrasında farkına varan hırsızın komik anları kameraya yansıdı. Gece hırsızlık yapan şahıs, sabah polis ekiplerince yakalandı. Mahkemeye çıkan hırsız tutuklanarak cezaevine girdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 09:53, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 10:14
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Gece ev soyan sakar hırsız, olay yerinde telefonunu düşürdü

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi İncirli Caddesi üzerinde meydana geldi. Gece saatlerinde gözüne kestirdiği eve giren R.O. (38), evde bulunan 50 bin lira nakit parayı alarak kaçtı. Sabah uyandıklarında evde bulunan parayı göremeyen ev sahipleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını abluka altına aldı.

Aklı parada olunca, telefonu düşünemedi

Yaşanan olay sonrası güvenlik kameralarını mercek altına alan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 50 kamera görüntüsünü inceleyerek R.O.'nun telefonunu düşürdüğünü fark etti. R.O.'nun telefonunu düşürdüğünü fark ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinde yapılan araştırmalar sonucu, R.O. kısa süre içerisinde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli R.O., mahkemeye sevk edileceği sırada görüntü çeken basın mensuplarına da adeta gülerek cevap verdi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan R.O.'nun cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

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