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Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yükselişle kapattı. En çok kazandıran hisse Borusan Yatırım oldu. Dolar ve avro da yükselişte.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 11:06, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 11:06
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Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,24 değer kazanarak 9.432,55 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.268,07 ve en yüksek 9.531,35 puanı gördü.

Borsa İstanbul Endeksleri

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,20 artarak 10.864,77 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,39 değer kazancıyla 9.710,86 puan, sanayi endeksi yüzde 1,63 yükselişle 12.621,35 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,27 kazançla 19.709,05 puan oldu.

En Çok Prim Yapan Hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Borusan Yatırım ve Pazarlama'yı yüzde 15,07 ile Tofaş ve yüzde 13,37 ile Galatasaray izledi.

Değer Kaybeden Hisseler

  • Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 18,00 ile GrainTürk Holding,
  • yüzde 11,24 ile Mia Teknoloji ve
  • yüzde 9,63 ile Enerya Enerji olarak sıralandı.

En Değerli Şirketler

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler; 616 milyar 968 milyon lirayla ASELSAN, 438 milyar 495 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 430 milyar 920 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.

Dolar Yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,32 azalışla 4 bin 55 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,31 değer kaybıyla 27 bin 420 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 0,64 artışla 38,4230 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,20 yükselişle 43,7160 lira oldu.Geçen hafta 50,8400 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,77 değer kazanarak 51,2300 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,54 düşüşle 46,3400 liradan alıcı buldu.

Yatırım Fonları Performansı

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,66 ile "Fon Sepeti Fonları" olurken, bu hafta gerileyen fon bulunmadı. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,97 ile "Karma"da görüldü, gerileyen fon ise bulunmadı.

Yatırım ve BES Fonları Getirileri

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları aşağıda verilmiştir:

Haftalık Yatırım Fonları


Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 1,08 1541 164
Borsa Yatırım Fonları 1,04 21 3
Borçlanma Araçları Fonları 1,25 78 0
Fon Sepeti Fonları 1,66 79 0
Hisse Senedi Fonları 0,82 113 40
Karma ve Değişken Fonlar 1,76 147 6
Katılım Fonları 0,97 64 2
Kıymetli Maden Fonları 1,47 18 0
Para Piyasası Fonları 0,99 66 0
Serbest Fon 0,97 976 116
Haftalık Emeklilik Fonları


Emeklilik Fonları 1,08 379 12
Başlangıç Fonları 1,04 10 0
Borçlanma Araçları 1,20 45 0
Değişken 0,96 138 5
Devlet Katkısı 1,85 12 0
Endeks 1,16 4 1
Fon Sepeti Fonu 1,43 17 0
Hisse Senedi 0,80 28 5
Karma 1,97 9 0
Katılım 0,66 34 1
Kıymetli Madenler 1,57 15 0
OKS Katılım 0,70 24 0
OKS Standart 1,54 10 0
Para Piyasası 1,11 13 0
Standart 1,76 13 0
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,84 3 0

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