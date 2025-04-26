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Petrol Fiyatlarındaki Düşüş Türkiye İçin Avantaj

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifelerinin küresel petrol talebine ilişkin endişeleri artırmasıyla sert düşüş yaşayan petrol fiyatlarının, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ekonomiler için avantaj yaratması bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 11:15, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 11:12
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Petrol Fiyatlarındaki Düşüş Türkiye İçin Avantaj

Washington'un 2 Nisan'da birçok ticaret ortağından ithal edilen ürünlere en az yüzde 10 ek vergi uygulayacağını açıklaması, küresel ticaret savaşlarının derinleşeceği endişelerini beraberinde getirdi. Söz konusu açıklama, petrol piyasalarında aşağı yönlü baskı oluştururken, Brent petrolün varil fiyatı aynı hafta içerisinde yüzde 9,1 değer kaybederek 65,74 dolara geriledi ve Ağustos 2021'den bu yana kaydedilen en düşük haftalık kapanışı kaydetti. Aynı dönemde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 9,8 düşüşle 62,10 dolara geriledi.

Çin'in Misilleme Adımları ve Petrol Fiyatları

Trump'ın tarifelerine karşılık Çin'den gelen misilleme adımlarının ardından 9 Nisan'da Brent petrol 58,22 dolara kadar gerileyerek Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeyi test etti. Aynı gün, ABD yönetiminin bazı ülkeler için ek vergileri 90 gün süreyle askıya alacağını duyurmasıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,7 artışla 65,47 dolara yükselse de haftayı yüzde 2,2 kayıpla 64,26 dolardan tamamladı. Böylece Brent petrol, yaklaşık 4 yılın ardından ilk kez haftayı 65 doların altında kapatmış oldu. WTI ham petrolün varil fiyatı da haftayı yüzde 1,8 düşüşle 60,97 dolardan kapattı.

İran Yaptırımları ve Petrol Arz Endişeleri

Trump'ın İran'a yönelik yaptırımların eksiksiz uygulanacağına ilişkin açıklamalarının ardından artan arz endişeleriyle bir sonraki haftayı yüzde 4,2 artışla 66,96 dolardan tamamlayan Brent petrol, İran ile müzakerelerin olumlu seyrettiğine ilişkin haber akışı ve ABD-Çin ticaret anlaşmazlığının devam etmesinin küresel talebi zayıflayacağı endişeleriyle, 21 Nisan ile başlayan hafta yüzde 1,6 düşerek 65,87 dolara geriledi. WTI ham petrol aynı dönemde yüzde 1,2 azalarak 62,93 dolara indi.

"Fiyatlardaki Gerileme Türkiye İçin Bir Fırsat"

Viyana Enerji Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Fereydoun Barkeshli, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, söz konusu fiyat düşüşlerinin Türkiye gibi net enerji ithalatçısı ülkeler açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Barkeshli, "Petrol fiyatlarındaki gerileme Türkiye'nin enerji faturasını hafifletebilir. Ancak Trump'ın getirdiği tarifeler sebebiyle yaşanabilecek küresel ekonomik yavaşlama ülkenin büyüme beklentilerini olumsuz etkileyebilir." dedi.

"Doların Küresel Ölçekte Zayıflaması da Maliyetleri Düşüren Bir Unsur"

Uluslararası veri analitik şirketi Kpler'in Kıdemli Petrol Uzmanı Homayoun Falakshahi de fiyatlardaki düşüşün arkasında yavaşlayan küresel büyüme beklentilerinin yattığını anlatarak, "ABD için büyüme tahminimizi yüzde 2'den yüzde 0,8'e düşürdük. Bu nedenle Brent petrol için 12 aylık ortalama fiyat tahminimizi varil başına 71 dolardan 66 dolara revize ettik." bilgisini paylaştı.

Kaya Petrolü Üzerindeki Baskı

Falakshahi, Trump'ın gümrük tarifeleri nedeniyle küresel ekonomik büyüme hız kaybederken, petrol ürünlerine olan talebin de zayıflamaya devam ettiğine işaret ederek, "Petrol ürünlerine yönelik talep artışı tahminimizi günlük 750 bin varilden 500 bin varile çektik. Bu revizyon özellikle ABD ve Çin'de dizel ve nafta kullanımındaki düşüşten kaynaklıyor." ifadelerini kullandı.

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