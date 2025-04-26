Zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kazada ağır yaralanan Vedat E., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

Kazada sürücü Tayfun Ö. ile Serhat E., Deniz E., Vedat E., ile polis memurları M.B. ve T.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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