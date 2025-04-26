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Sosyal Medyada Şantaj Yapan Çete Çökertildi

Tekirdağ ve Edirne'de, sosyal medyadan tuzağa düşürdükleri kişilere, özel görüntüleriyle şantaj yapıp 8 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edilen 5 şüpheli, tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 13:55, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 13:55
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Sosyal Medyada Şantaj Yapan Çete Çökertildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında; sosyal medyadan tuzağa düşürdükleri kişileri, elde ettikleri özel görüntüleriyle şantaj yapıp dolandıran şüpheliler tespit edildi. Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Tekirdağ ve Edirne'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelilerin Ele Geçirilen Malzemeleri

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, mağdurlara ait 18 banka/kredi kartı ile 6 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin, şantaj yaptıkları kişilerden 8 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Şantaj' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından tutuklandı.

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