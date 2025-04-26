Kuyumcuyu öldüren LYS birincisi ceza almadı

HealthTürkiye ile Sağlık Turizminde Yeni Dönem
HealthTürkiye ile Sağlık Turizminde Yeni Dönem
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Listede En Fazla O Ürün Yer Aldı
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Listede En Fazla O Ürün Yer Aldı
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon: DMM'den iddialara yalanlama
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon: DMM'den iddialara yalanlama
'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' İddialarına Bakanlıktan Açıklama
'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' İddialarına Bakanlıktan Açıklama
MEB, İl ve İlçe Müdürlüklerinin Yapısını Yeniden Düzenledi
MEB, İl ve İlçe Müdürlüklerinin Yapısını Yeniden Düzenledi
İlçeyi Şaşkına Çeviren Hırsızlık! 'T' Harfleri Ortadan Kayboldu
İlçeyi Şaşkına Çeviren Hırsızlık! 'T' Harfleri Ortadan Kayboldu
Gümrük Çalışanlarına Rüşvet Operasyonu: 12 Tutuklama
Gümrük Çalışanlarına Rüşvet Operasyonu: 12 Tutuklama
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı?
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı?
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Raylı Sistemler Ücretsiz
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Raylı Sistemler Ücretsiz
Bir SMA İlacı Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
Bir SMA İlacı Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
Otelde kamerayı kapatan koruma da gözaltına alındı
Otelde kamerayı kapatan koruma da gözaltına alındı
TÜİK Açıkladı: Yaşlı Nüfus Oranı Hızla Artıyor
TÜİK Açıkladı: Yaşlı Nüfus Oranı Hızla Artıyor
TBMM'de Seçim Hazırlıkları: Kurtulmuş Yeniden Aday
TBMM'de Seçim Hazırlıkları: Kurtulmuş Yeniden Aday
Valilikten Gözaltı Açıklaması: Kadın Denildi, Erkek Çıktı
Valilikten Gözaltı Açıklaması: Kadın Denildi, Erkek Çıktı
Kamuda Genel Kurullar Tamamlandı
Kamuda Genel Kurullar Tamamlandı
Bakan Tekin: Türkiye-Türkmenistan Eğitim İlişkileri Güçleniyor
Bakan Tekin: Türkiye-Türkmenistan Eğitim İlişkileri Güçleniyor
İstanbul'da Artçı Sarsıntı: Vali Gül'den açıklama
İstanbul'da Artçı Sarsıntı: Vali Gül'den açıklama
Bakan Kurum: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası yapacağız
Bakan Kurum: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası yapacağız
Bakan Fidan'dan Yeni Büyükelçilik Atamaları
Bakan Fidan'dan Yeni Büyükelçilik Atamaları
Prof. Dr. Görür: Ayağı Deniz Suyuna Değmemiş Konuşuyor
Prof. Dr. Görür: Ayağı Deniz Suyuna Değmemiş Konuşuyor
Türkiye Ekonomisine IMF'den Olumlu Not
Türkiye Ekonomisine IMF'den Olumlu Not
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Yerli Sıtma Vakası Görülmüyor
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Yerli Sıtma Vakası Görülmüyor
Yumurta Fiyatları Düşüşe Geçti: Üretici Fiyatı 3,5 TL'ye Düştü
Yumurta Fiyatları Düşüşe Geçti: Üretici Fiyatı 3,5 TL'ye Düştü
Bakan Şimşek: KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor
Bakan Şimşek: KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor
AYM Başkanı: Bireysel Başvuru Hak ve Özgürlüklerin Teminatıdır
AYM Başkanı: Bireysel Başvuru Hak ve Özgürlüklerin Teminatıdır
DMM'den 'Kaset ve Şantaj' İddialarına Yalanlama
DMM'den 'Kaset ve Şantaj' İddialarına Yalanlama
'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yapıldı' iddiası yalanlandı
'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yapıldı' iddiası yalanlandı
TCMB: ABD'nin Vergi Artışları Enflasyon Düşüşünü Yavaşlatacak
TCMB: ABD'nin Vergi Artışları Enflasyon Düşüşünü Yavaşlatacak
TRT ve 657 DMK'de Önemli Değişiklikler İçeren Teklif TBMM'de
TRT ve 657 DMK'de Önemli Değişiklikler İçeren Teklif TBMM'de
Ali Yalçın Açıkladı: İşçi Statüsündekilere Müdürlük Yolu Kapandı
Ali Yalçın Açıkladı: İşçi Statüsündekilere Müdürlük Yolu Kapandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kuyumcuyu öldüren LYS birincisi ceza almadı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kuyumcu Yusuf Şahin'i (60) öldüren ve 2014'teki LGS'de ilçe birincisi olan üniversiteli Osman Yavuz (31), tutuklu yargılandığı davada akıl hastası olduğu ve cezai ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle tahliye edildi. Mahkeme heyeti, Yavuz hakkında ceza verilmesine yer olmadığına ve tedavi altına alınmasına karar verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 14:04, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 14:24
Yazdır
Kuyumcuyu öldüren LYS birincisi ceza almadı

Olay, 4 Temmuz 2022 yılında saat 12.30 sıralarında Hacı Seyit Ali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Osman Yavuz, kuyumcu babası Halit Yavuz'un yan komşusu kuyumcu Yusuf Şahin'i iş yerinde tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Yavuz, saklandığı evlerinde polis tarafından gözaltına alındı. 2014 yılında yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) bütün puan türlerinden Seydişehir 1'incisi olup Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan ancak 3'üncü sınıfta okulu bırakan Osman Yavuz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'KULAĞIMA DEVAMLI SESLER GELİYORDU'

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde son duruşması görülen Osman Yavuz, tutuklu olduğu Dinar T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Cezaevi'nden SEGBİS ile mahkemeye katıldı. Önceki duruşmalarda, "Olay günü bana manalı bakmaya başladı. Dükkana girip çıkarken bana baktığını hissediyordum. İş insanlarına benim hastalığımı söylüyordu. Bana silah gösteriyordu. Benim silahım yoktur. Babamın çekmecede duran silahı vardı. Olay günü babamın çekmecede duran silahını aldım. Kulağıma devamlı sesler geliyordu. Bu nasıl olur, mümkün mü diye düşünüyordum. Bakışları sanki bana cinsel gözle yaklaşır gibiydi. Yusuf Şahin'in bakmasından rahatsız olduğumu kimseye söylemedim. Olay günü babamın silahını aldım. Onun dükkanına girdim ve vurdum" ifadelerini kullannan Osman Yavuz, son duruşmada "Bir diyeceğim yoktur" dedi.

'YÖNLENDİRME YETENEĞİNİ ÖNEMLİ DERECEDE AZALTACAK NİTELİKTE BİR AKIL HASTASI'

Duruşmada Süleyman Demirel Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan gelen rapor okundu. Raporda, "Kasten öldürme fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini önemli derecede azaltacak nitelikte bir akıl hastası olduğu, mevcut haliyle kısmen veya tamamen akıl özgü güvenlik tedbirleri uygulanmasına gerek olmadığı, düzenli psikiyatri poliklinik kontrollerine devam etmesi gerektiği anlaşılmıştır" denildi.

'RAPORLAR BAĞLAYICI DEĞİLDİR'

Raporun okunmasının ardından öldürülen Yusuf Şahin'in ailesinin avukat Ezgi Kılınç, "Bu gelen raporlar bağlayıcı değildir. Mahkemeye yol gösterici niteliktedir. Gördüğümüz sanık, sıradan bir sanık değildir. Rol yapma yeteneğinin olduğunu göz önünde bulundurulmasını talep ederiz. Bu dosya sıradan bir kasten öldürme dosyası değil. Sanık gayet net bir şekilde konuşabiliyor. Sanığın da doktorları rol yaparken yönlendirdiğini iddia ediyorum. Vicdani kanaatin göz önünde bulundurularak bir karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

DAVA SONUÇLANDI

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Osman Yavuz'un kasten öldürme suçunu işlediği sabitse de sanığın akıl hastası olduğu, cezai ehliyetinin bulunmadığı anlaşıldığından sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen sanığın cezaevinden tahliyesi ile sanığın derhal yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına, sağlık kurulunca düzenlenecek raporda toplum açısından tehlikeliliğin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesi durumunda mahkeme veya hakim kararı ile serbest bırakılması" kararını verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber