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Erzurum EİT 2025 Turizm Başkenti Olarak Açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Turizm Başkenti Erzurum etkinliğinin resmi açılış törenine video mesaj gönderdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 14:24, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 14:26
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Erzurum EİT 2025 Turizm Başkenti Olarak Açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video mesajında, Erzurum halkını ve katılımcıları saygı ve muhabbetle selamladı. EİT'ye üye ülkelerden Erzurum'a teşrif eden konuklara "Hoş geldiniz." diyen Erdoğan, katılımcıları, dadaş diyarı Erzurum'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Programın Erzurum ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, şöyle konuştu:

Erdoğan'ın Erzurum'un Turizm Başkenti Olacağına İnanışı

"Tarihiyle, misafirperverliğiyle ve ziyaretçilerini farklı iklimlere taşıyan tabii güzellikleriyle Erzurum'un, Ekonomik İşbirliği Teşkilatının turizm başkentliğini inşallah en güzel şekilde yapacağına inanıyorum." Bu vesileyle düzenlenecek etkinlikler, Erzurum'un uluslararası düzeyde tanıtımına, ekonomik kapasitesinin geliştirilmesine ve turizm markasının güçlendirilmesine inşallah önemli katkılar yapacaktır. İnanıyoruz ki bu ünvanla birlikte Erzurum sadece kültür ve turizmin değil, ekonomi diplomasisinin de merkezlerinden biri haline gelecektir.

Erzurum'un Ticari İlişkilerinin Derinleşmesi

Forumlar, fuarlar ve iş insanlarını bir araya getiren platformlar sayesinde Erzurum'un teşkilat üyesi ülkelerle ticari ilişkileri derinleşecektir. Özellikle iş adamlarını, diplomatları, sivil toplum kuruluşları ve alanında uzman isimleri bir araya getiren Palandöken Kültür, Turizm ve Ekonomi Forumu'nun başarılı geçmesini canıgönülden arzu ediyorum.Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa iştirak eden misafirlere, diplomatlara, iş dünyasının temsilcilerine, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

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