İBB Başkanvekili Aslan'dan operasyon açıklaması

Aslan, İBB'nin Saraçhane'deki binasında düzenlenen basın toplantısında, gözaltına alınan görevlilerin hepsinin çağrıldıklarında ifade vermeye hazır bireyler olduğunu söyledi. Bu kişilerin görevlerini tamamen yasal çerçevede ve kamu yararı gözeterek yürüttüğünü savunan Aslan, "Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen gözaltı işlemleri aileler üzerinde de ağır travmatik etkiler yaratmaktadır. Oysa bu kamu görevlilerinin tümü çağrıldıklarında ifade vermeye hazır, sorumluluk sahibi bireylerdir. Biz, İBB olarak gözaltına alınan yöneticilerimizin ailelerinin yanındayız. Kurum olarak desteğimiz hazır." diye konuştu.

Aslan, İBB olarak hukukun üstünlüğüne, demokratik değerlere ve kamu yararlarına bağlı kalmaya özen gösterdiklerini anlattı. İstanbul halkı için hizmet üretme görevlerini sürdürdüklerini aktaran Aslan, "Sağduyuyu, hakkaniyeti ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. Toplumun tüm kesimlerini bu süreçte hukuk ilkelerine ve ortak vicdana sahip çıkmaya davet ediyoruz. Sürecin şeffaf ve adil biçimde yürütülmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 50'si yakalanmıştı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda döviz, Türk lirası, fişek ve şirketlere ait kaşe ele geçirilmişti. Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürerken, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesine getirilen şüphelilerin işlemlerine başlanmıştı.