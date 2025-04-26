İstanbul'da Deprem Sonrası Artçı Sayısı 445'e Ulaştı

Şimşek'ten 41 milyar dolarlık finansman açıklaması
Şimşek'ten 41 milyar dolarlık finansman açıklaması
İstanbul depremi sonrası Çadır satışları 5,5 kat arttı
İstanbul depremi sonrası Çadır satışları 5,5 kat arttı
Başıboş Köpek Denetimlerinde Veteriner Hekimler Görevlendirilecek
Başıboş Köpek Denetimlerinde Veteriner Hekimler Görevlendirilecek
HealthTürkiye ile Sağlık Turizminde Yeni Dönem
HealthTürkiye ile Sağlık Turizminde Yeni Dönem
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Listede En Fazla O Ürün Yer Aldı
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Listede En Fazla O Ürün Yer Aldı
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon: DMM'den iddialara yalanlama
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon: DMM'den iddialara yalanlama
'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' İddialarına Bakanlıktan Açıklama
'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' İddialarına Bakanlıktan Açıklama
MEB, İl ve İlçe Müdürlüklerinin Yapısını Yeniden Düzenledi
MEB, İl ve İlçe Müdürlüklerinin Yapısını Yeniden Düzenledi
İlçeyi Şaşkına Çeviren Hırsızlık! 'T' Harfleri Ortadan Kayboldu
İlçeyi Şaşkına Çeviren Hırsızlık! 'T' Harfleri Ortadan Kayboldu
Gümrük Çalışanlarına Rüşvet Operasyonu: 12 Tutuklama
Gümrük Çalışanlarına Rüşvet Operasyonu: 12 Tutuklama
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı?
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı?
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Raylı Sistemler Ücretsiz
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Raylı Sistemler Ücretsiz
Bir SMA İlacı Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
Bir SMA İlacı Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
Otelde kamerayı kapatan koruma da gözaltına alındı
Otelde kamerayı kapatan koruma da gözaltına alındı
TÜİK Açıkladı: Yaşlı Nüfus Oranı Hızla Artıyor
TÜİK Açıkladı: Yaşlı Nüfus Oranı Hızla Artıyor
TBMM'de Seçim Hazırlıkları: Kurtulmuş Yeniden Aday
TBMM'de Seçim Hazırlıkları: Kurtulmuş Yeniden Aday
Valilikten Gözaltı Açıklaması: Kadın Denildi, Erkek Çıktı
Valilikten Gözaltı Açıklaması: Kadın Denildi, Erkek Çıktı
Kamuda Genel Kurullar Tamamlandı
Kamuda Genel Kurullar Tamamlandı
Bakan Tekin: Türkiye-Türkmenistan Eğitim İlişkileri Güçleniyor
Bakan Tekin: Türkiye-Türkmenistan Eğitim İlişkileri Güçleniyor
İstanbul'da Artçı Sarsıntı: Vali Gül'den açıklama
İstanbul'da Artçı Sarsıntı: Vali Gül'den açıklama
Bakan Kurum: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası yapacağız
Bakan Kurum: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası yapacağız
Bakan Fidan'dan Yeni Büyükelçilik Atamaları
Bakan Fidan'dan Yeni Büyükelçilik Atamaları
Prof. Dr. Görür: Ayağı Deniz Suyuna Değmemiş Konuşuyor
Prof. Dr. Görür: Ayağı Deniz Suyuna Değmemiş Konuşuyor
Türkiye Ekonomisine IMF'den Olumlu Not
Türkiye Ekonomisine IMF'den Olumlu Not
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Yerli Sıtma Vakası Görülmüyor
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Yerli Sıtma Vakası Görülmüyor
Yumurta Fiyatları Düşüşe Geçti: Üretici Fiyatı 3,5 TL'ye Düştü
Yumurta Fiyatları Düşüşe Geçti: Üretici Fiyatı 3,5 TL'ye Düştü
Bakan Şimşek: KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor
Bakan Şimşek: KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor
AYM Başkanı: Bireysel Başvuru Hak ve Özgürlüklerin Teminatıdır
AYM Başkanı: Bireysel Başvuru Hak ve Özgürlüklerin Teminatıdır
DMM'den 'Kaset ve Şantaj' İddialarına Yalanlama
DMM'den 'Kaset ve Şantaj' İddialarına Yalanlama
'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yapıldı' iddiası yalanlandı
'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yapıldı' iddiası yalanlandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'da Deprem Sonrası Artçı Sayısı 445'e Ulaştı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), İstanbul'daki depremin ardından bugün itibarıyla artçı aktivite sayısının 445'e ulaştığını, artçıların genellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında, 15-20 kilometrelik alanda yoğunlaştığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 15:35, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 15:35
Yazdır
İstanbul'da Deprem Sonrası Artçı Sayısı 445'e Ulaştı

Enstitüden yapılan açıklamada, 23 Nisan'da Marmara Denizi Silivri açıklarında deprem meydana geldiği hatırlatıldı. Ana şoku izleyen 5,2 büyüklüklerinde iki ana artçı deprem ve hala süren sismik aktivitenin, Enstitünün Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından dikkatle 7/24 izlendiği belirtilen açıklamada, "Bugün itibarıyla artçı aktivite sayısı 445'e ulaşmıştır. Deprem artçı aktivitesi, genellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında 15-20 kilometrelik bir alan içinde yoğunlaşmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Depremin Etkileri ve Gözlemler

Açıklamada, depremin Marmara Bölgesi ve civarındaki illerde hissedildiği, deprem merkez üssündeki aletsel şiddetin MMI VIII ve yerleşim yerlerinde aletsel şiddet değerinin V'e kadar ulaştığı, deprem ivme kayıtları incelediğinde yapıların maruz kaldığı spektral ivmenin, tasarımda esas alınan spektrumun oldukça altında kaldığı kaydedildi.

Artçı Sarsıntılar ve Tsunami Uyarısı

Artçı sarsıntılar, önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edecektir. İlgili depremi takiben 6'ncı dakikada tsunami uyarı mesajlarının ülkede AFAD'a, bölgede de sisteme üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletildiği bildirilen açıklamada, gözlemlerle tsunami uyarısının aletsel olarak teyit edildiği ve uyarının aynı gün 16.53 itibarıyla tsunami tehlikesinin geçmiş olduğuna dair mesajla sonlandırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Artçı sarsıntılar, önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edecektir. Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almaları ve riskli olduğu tespit edilen binalara girmemeleri önerilir." uyarısında bulunuldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber