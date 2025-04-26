Şırnak'ta 14 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği, Gabar ve Cudi dağlarının da aralarında bulunduğu 14 bölgeyi, 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan ettiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs 2025 tarihine kadar söz konusu bölgelere izinsiz girişler yasaklandı.

Geçici Özel Güvenlik Bölgeleri

Valilik açıklamasında, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, şiddet olaylarının önlenmesi ve vatandaşların zarar görmemesi amacıyla bu kararın alındığı belirtildi.

Belirlenen Bölgeler

Şırnak ili Merkez ilçesi Bestler Dereler Bölgesi

Merkez ve Güçlükonak ilçeleri sınırlarında Gabar Dağı Bölgesi

Merkez, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında Cudi Dağı Bölgesi

Merkez, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında Kurt Dağı Bölgesi

Beytüşşebap ilçesinde Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebel Dağları, Faraşin bölgeleri

Altındağları ve Beytüşşebap-Uludere ilçeleri sınırlarında Oymakaya Bölgesi

Bu bölgeler, 27 Nisan - 11 Mayıs 2025 tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir.