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TURKOVAC Aşısı Proje Lideri: Kalp krizleri aşı ile değil hastalık ile alakalı

Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen Bilim Kafe etkinliğinde, TURKOVAC Projesi Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, aşıların yan etkileri ve covid-19 hastalığı hakkında konuştu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 16:25, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 16:29
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TURKOVAC Aşısı Proje Lideri: Kalp krizleri aşı ile değil hastalık ile alakalı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen Bilim İletişimi Ofisi Projesi kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesindeki Bilim Kafe etkinliği Talas Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinlikte konuşan TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Kalp krizleri aşı ile değil hastalık ile alakalı dedi.

Etkinliğe Katılanlar ve Konuşmacılar

Talas Osmanlı Evi'nde gerçekleşen etkinliğe Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, ERÜ Aşı Araştırmaları ve Geliştirmesi Enstitü Müdürü ve TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve vatandaşlar katıldı.

Aşıların Tarihçesi ve Yan Etkileri

ERÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, ERÜ Aşı Araştırmaları ve Geliştirmesi Enstitü Müdürü ve TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli etkinlikte aşıların tarihçesi ile alakalı bilgiler verdi. Daha sonra vatandaşların sorularını yanıtlayan Özdarendeli, kalp krizi sorusu üzerine verdiği cevabında, Virüsle ilgili karışan nokta şu; aşı olsak dahi hemen hemen yüzde 90'ımız bu hastalığı geçirdik. Geçiremeyen insanlar nadirdir ya da semptomatik geçirilmiştir. Burada problem şu; hastalığın kendisi kalp krizine neden oluyor. Yani biz covid-19 hastalığını ilk başta solunum yolu hastalığı olarak düşünmüştük ama aslında çok generalize bir hastalık olduğu ortaya çıktı. Covid-19 hastalığı geçiren insanlarda sendromlar dediğimiz unutkanlıktan tutun bir takım kalp krizi gibi farklı bir takım semptomların geliştiğini biliyoruz. Fakat bu aşılarla alakalı değil, hastalığı geçirmekle alakalı. O yanlışı düzeltmek lazım ama aşıların çok çok az da olsa yan etkileri var mı? vardır. Fakat çok düşük düzeyde ama asıl bu kalp krizi ve diğer şeyler hastalığı geçirmekle alakalı. Aşılansak dahi bir çoğumuz bu hastalığı geçirdi maalesef

Talas Belediye Başkanı'nın Duygusal Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise Biz vatandaş olarak Allah bir daha göstermesin böyle bir salgını diyoruz. Ben babamı kaybettim. Bana, Günde 8 tane ilaç ne olacak? diyordu. Sonuçta ömür bu kadarmış dedik ama sizin bunun yanında bu hastalığı taşıyan virüslerle dans ediyor gibi aylarca uğraşmanız ve bütün ekibinizle bu tehlikeye maruz kalarak laboratuvar ortamında bilim adına çalışma yapmanız herkes için çok önemli. Dünya insanlığı için önemli. Size de ne kadar teşekkür etsek az. Erciyes Üniversitemizin Bilim Kafe adı altında yaptığı bu organizasyonların devamını dileriz inşallahKonuşmaların ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye teşekkür belgesi verildi.

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