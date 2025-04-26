Bayraktar TB3, TCG Anadolu'da ilk otonom kalkış-iniş uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi

22-25 Nisan tarihleri arasında, TCG Anadolu gemisinde, Bayraktar TB3 SİHA'nın Kısa Pistli Gemiden Tam Otonom Kalkış-İniş Testleri başarıyla gerçekleşti. 25 Nisan 'da gerçekleştirilen testlere Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı.

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