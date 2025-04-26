İstanbul'da Yarı Maraton: Hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Şimşek'ten 41 milyar dolarlık finansman açıklaması
Şimşek'ten 41 milyar dolarlık finansman açıklaması
İstanbul depremi sonrası Çadır satışları 5,5 kat arttı
İstanbul depremi sonrası Çadır satışları 5,5 kat arttı
Başıboş Köpek Denetimlerinde Veteriner Hekimler Görevlendirilecek
Başıboş Köpek Denetimlerinde Veteriner Hekimler Görevlendirilecek
HealthTürkiye ile Sağlık Turizminde Yeni Dönem
HealthTürkiye ile Sağlık Turizminde Yeni Dönem
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Listede En Fazla O Ürün Yer Aldı
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Listede En Fazla O Ürün Yer Aldı
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon: DMM'den iddialara yalanlama
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon: DMM'den iddialara yalanlama
'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' İddialarına Bakanlıktan Açıklama
'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' İddialarına Bakanlıktan Açıklama
MEB, İl ve İlçe Müdürlüklerinin Yapısını Yeniden Düzenledi
MEB, İl ve İlçe Müdürlüklerinin Yapısını Yeniden Düzenledi
İlçeyi Şaşkına Çeviren Hırsızlık! 'T' Harfleri Ortadan Kayboldu
İlçeyi Şaşkına Çeviren Hırsızlık! 'T' Harfleri Ortadan Kayboldu
Gümrük Çalışanlarına Rüşvet Operasyonu: 12 Tutuklama
Gümrük Çalışanlarına Rüşvet Operasyonu: 12 Tutuklama
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı?
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı?
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Raylı Sistemler Ücretsiz
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Raylı Sistemler Ücretsiz
Bir SMA İlacı Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
Bir SMA İlacı Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
Otelde kamerayı kapatan koruma da gözaltına alındı
Otelde kamerayı kapatan koruma da gözaltına alındı
TÜİK Açıkladı: Yaşlı Nüfus Oranı Hızla Artıyor
TÜİK Açıkladı: Yaşlı Nüfus Oranı Hızla Artıyor
TBMM'de Seçim Hazırlıkları: Kurtulmuş Yeniden Aday
TBMM'de Seçim Hazırlıkları: Kurtulmuş Yeniden Aday
Valilikten Gözaltı Açıklaması: Kadın Denildi, Erkek Çıktı
Valilikten Gözaltı Açıklaması: Kadın Denildi, Erkek Çıktı
Kamuda Genel Kurullar Tamamlandı
Kamuda Genel Kurullar Tamamlandı
Bakan Tekin: Türkiye-Türkmenistan Eğitim İlişkileri Güçleniyor
Bakan Tekin: Türkiye-Türkmenistan Eğitim İlişkileri Güçleniyor
İstanbul'da Artçı Sarsıntı: Vali Gül'den açıklama
İstanbul'da Artçı Sarsıntı: Vali Gül'den açıklama
Bakan Kurum: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası yapacağız
Bakan Kurum: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası yapacağız
Bakan Fidan'dan Yeni Büyükelçilik Atamaları
Bakan Fidan'dan Yeni Büyükelçilik Atamaları
Prof. Dr. Görür: Ayağı Deniz Suyuna Değmemiş Konuşuyor
Prof. Dr. Görür: Ayağı Deniz Suyuna Değmemiş Konuşuyor
Türkiye Ekonomisine IMF'den Olumlu Not
Türkiye Ekonomisine IMF'den Olumlu Not
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Yerli Sıtma Vakası Görülmüyor
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Yerli Sıtma Vakası Görülmüyor
Yumurta Fiyatları Düşüşe Geçti: Üretici Fiyatı 3,5 TL'ye Düştü
Yumurta Fiyatları Düşüşe Geçti: Üretici Fiyatı 3,5 TL'ye Düştü
Bakan Şimşek: KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor
Bakan Şimşek: KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor
AYM Başkanı: Bireysel Başvuru Hak ve Özgürlüklerin Teminatıdır
AYM Başkanı: Bireysel Başvuru Hak ve Özgürlüklerin Teminatıdır
DMM'den 'Kaset ve Şantaj' İddialarına Yalanlama
DMM'den 'Kaset ve Şantaj' İddialarına Yalanlama
'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yapıldı' iddiası yalanlandı
'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yapıldı' iddiası yalanlandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'da Yarı Maraton: Hangi yollar trafiğe kapatılacak?

İstanbul'da yarı maraton nedeniyle 04.30-13.30 saatleri arasında Fatih ve Beyoğlu'nda yollar trafiğe kapatılacak. Toplu ulaşımda da değişiklikler olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 17:05, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 17:07
Yazdır
İstanbul'da Yarı Maraton: Hangi yollar trafiğe kapatılacak?

İstanbul'da yarın koşulacak yarı maraton etkinliği dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bazı yollar 04.30 ile 13.30 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Balat güzergahı saat 11.05'ten itibaren kademeli olarak trafiğe açılmaya başlanacak. 21K ve 10K kategorilerinde toplam 18 bin kişinin kayıt yaptırdığı yarı maraton nedeniyle toplu ulaşımda da düzenlemeye gidildi.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Düzenlemesi

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 07.00-13.30 saatleri arasında seferler, Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.

Maraton Nedeniyle Trafiğe Kapalı Güzergahlar

  • Kennedy Caddesi (Yenikapı-Kumkapı-Sarayburnu-Cankurtaran-Sirkeci-Ahırkapı güzergahı)
  • Ferruh Kayha Sokak (Çatladıkapı)
  • Galata Köprüsü
  • Kemeraltı Caddesi (Karaköy)
  • Ragıp Gümüşpala Caddesi (Eminönü-Unkapanı)
  • Abdülezelpaşa Caddesi (Cibali-Balat)
  • Atatürk Köprüsü (Cibali)
  • Ayvansaray Caddesi (Balat-Ayvansaray)
  • Savaklar Caddesi
  • Ayvansaray Kavşağı ve çevresindeki sokaklar (Ayvansaray)
  • Mürselaşa Caddesi ve çevresi (Balat)
  • Kadir Has Caddesi ve bağlantı yolları (Cibali)
  • Yavuz Sinan Camii Sokak (Unkapanı)
  • Küçükpazar ve Eminönü çevresindeki cadde ve sokaklar
  • Ankara Caddesi
  • Arpacılar Caddesi
  • Sirkeci İstasyon Caddesi (Sirkeci)
  • Gülhane Parkı Sahil Girişi (Sarayburnu)
  • Ahırkapı Caddesi (Cankurtaran)
  • Kumkapı çevresi sokaklar
  • Namık Kemal Caddesi (Yenikapı)


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber