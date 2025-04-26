Bakan Yumaklı'dan net mesaj: İddialara rağmen Türkiye tarımda büyüyor

Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı en büyük zirai don felaketinin ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerle sahada buluşarak durum değerlendirmesi yaptı. Niğde'de elma bahçelerinde üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştiren Bakan Yumaklı, sahadan gelen talepleri doğrudan dinledi ve tarımda son durumu tüm yönleriyle değerlendirdi.

Tarımda "Kendi Kendine Yetememe" Eleştirilerine Yanıt

Gazeteci Hacı Yakışıklı'ya konuşan Bakan Yumaklı, tarımda kendi kendine yetememe eleştirilerine sert bir şekilde yanıt verdi:"Türkiye, stratejik tarım ürünlerinde büyük ölçüde kendine yeter bir ülkedir. Bugün sınırlarımız kapansa, hiç kimseye muhtaç olmadan halkımızı doyuracak üretim kapasitemiz var." dedi. Tarımın çeşitli sektörlerinde Türkiye'nin önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Yumaklı, şunları söyledi:

Buğday ve Un İhracatında Liderlik

Türkiye'nin buğday üretiminin kendi ihtiyacını karşıladığını belirten Bakan Yumaklı, un ihracatında ise 2005'ten bu yana dünya lideri olduğumuzu hatırlattı."Buğday ithalatı sanayi üretimimiz için yapılmaktadır. Yani un, makarna gibi ürünler için alınır, işlenir ve ihraç edilir. Kendi tüketimimizi kendi üretimimizle karşılıyoruz." dedi.

Hayvancılıkta Büyük Başarı

Büyükbaş hayvan varlığının %71, küçükbaş hayvan varlığının ise %72 oranında arttığını açıklayan Bakan Yumaklı, "Hayvancılıkta sayıya değil verime odaklanıyoruz. Tarımsal üretimi sürdürülebilir, verimli, kaliteli ve kayıtlı şekilde büyütmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tohumculukta Türkiye Dünyanın İlk 10 Ülkesi Arasında

Türkiye'nin tohumculuk alanında önemli atılımlar yaptığını belirten Bakan Yumaklı, ülkede kullanılan tohumların %95-97'sinin yerli üretim olduğunu vurguladı. İsrail tohumuna bağımlı olunduğu iddialarını da yalanlayan Bakan, "Dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç ediyoruz. Artık dünya tohumculuğunda söz sahibi ülkelerden biriyiz." açıklamasını yaptı.

Orman Varlığında Artış

Ormanların yerine otel yapıldığı iddialarını kesin bir dille reddeden Bakan Yumaklı, "Son 22 yılda orman varlığımız %12,5 oranında arttı. Yanan orman alanlarını hızla ağaçlandırıyor ve yeşil vatana kazandırıyoruz. Hodri meydan, gösterin!" dedi.

Tarımsal Üretimde Son Veriler

2024 yılında Türkiye'nin tarımsal Gayri Safi Yurtiçi Hasılası 68,9 milyar dolara yükseldi.

Son 5 yılda tarım ihracatında %57,5 artış sağlandı.

32,6 milyar dolarlık tarım ve gıda ürünü ihraç edildi.

2002 yılında 98 milyon ton olan bitkisel üretim, 2024'te 137,4 milyon tona çıktı.

Türkiye; fındık, kiraz, kayısı, incir gibi ürünlerde dünya birincisi.

Saman İthalatı İddialarına Yanıt

Saman ithalatı yapıldığı iddialarına da açıklık getiren Bakan Yumaklı, "Türkiye'nin yıllık saman üretimi 25 milyon ton. İhtiyacımız 19 milyon ton. Sadece endüstriyel kullanım ve ihracat dengesi nedeniyle sınırlı ithalat yapılıyor. 2024 yılında 27 bin 490 ton saman ihracatı gerçekleştirdik." dedi.

Tarım Arazileri ve Çiftçi Sayısında Artış

Çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) göre kayıtlı çiftçi sayısının ve kayıtlı tarım alanlarının her geçen yıl arttığını belirten Bakan Yumaklı, son iki yılda 11,8 milyon dekar alanın üretime kazandırıldığını vurguladı.

Gıda Güvencesi Vurgusu

İklim değişikliği ve su krizine dikkat çeken Bakan Yumaklı, özellikle tarımsal sulamada verimliliğin artırılması gerektiğini söyledi."Suyu kapalı sistemlerle tarlaya ulaştırmak, vahşi sulamadan basınçlı sulamaya geçmek zorundayız. Su yönetiminde yatırım şart." ifadelerini kullandı.

Geleceğe Yönelik Mesaj

Bakan Yumaklı, sahada çiftçilerle birlikte yürütülen çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti ve tarım sektörünün Türkiye'nin güçlü geleceği için stratejik önemde olduğunu vurguladı."Çiftçilerimizin emeğiyle, toprağımızın bereketiyle Türkiye'nin tarım gücünü büyütmeye devam edeceğiz." dedi.