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Terastan düşen alzheimer hastası hayatını kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 90 yaşındaki Alzheimer hastası Güllü Temiz, terastan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Haber Giriş : 26 Nisan 2025 18:22, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 18:23
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Terastan düşen alzheimer hastası hayatını kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 katlı apartmanın terasından düşen alzheimer hastası kadın hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki apartman dairesinde, alzheimer hastası olduğu öğrenilen Güllü Temiz (90) terasta bulunduğu sırada dengesini kaybederek, bina girişindeki sundurmanın üzerine düştü.

Yaşlı kadının düştüğünü görenlerin ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kadını düştüğü yerden indirip ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Temiz, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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