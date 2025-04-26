Bakan Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı ilgisi çok yoğun!
ABD'deki IMF-Dünya Bankası Bahar toplantılarında Bakan Şimşek, 2.000'den fazla yatırımcı ve birçok kurumla görüştü. Türkiye'ye ilginin yüksek olduğunu ifade etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 18:48, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 18:50
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de gerçekleştirdikleri görüşmelerde Türkiye'ye olan ilginin çok yoğun olduğunu belirtti.
Şimşek, 60'tan fazla toplantı yaptıklarını ve bu toplantılarda 2 binden fazla yatırımcı, kalkınma bankaları ve kredi derecelendirme kuruluşları gibi birçok kurumla görüştüklerini ifade etti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, **"IMF-Dünya Bankası Bahar toplantıları için bulunduğumuz ABD'de bir haftada 60'tan fazla toplantı yaptık."** şeklinde bir açıklama yaptı.
Görüşülen Kurum ve Kuruluşlar
- 2.000'den fazla yatırımcı
- Çok taraflı kalkınma bankaları
- Kredi derecelendirme kuruluşları
- G20, IMFC ve IMF ülke grubu toplantıları
- İkili görüşmeler
- ABD'li teknoloji şirketleri
- Düşünce kuruluşları
- STK'lar
Toplantıların Özeti
Türkiye'ye ilgi çok yoğun!Ekonomi programımız yakından takip ediliyor. Uzun vadeli yatırım fırsatları soruluyor.