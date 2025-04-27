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Türkiye'nin Turizm Geliri 2024'te 61 Milyar Doları Aşacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin turizm hedeflerini ve Erzurum'un turizm potansiyelini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2025 07:45, Son Güncelleme : 27 Nisan 2025 07:46
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Türkiye'nin Turizm Geliri 2024'te 61 Milyar Doları Aşacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılışı"nda konuştu. Yılmaz, turizm hedefinin ileriye taşındığını dikkat çekerek "Türkiye 2024 itibarıyla 62 milyonu aşan turist sayısı, 61 milyar dolar turizm geliri ile dünyanın önde gelen turizm ülkelerinden biridir. Şu anda ilk 5 ülke arasında ülkemiz yer alıyor. Amacımız bu potansiyeli 12 aya ve tüm ülkeye yaymaktır" dedi.

EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Açılışı

Yılmaz, Erzurum'daki Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni'nde, Erzurum'da, misafirleri ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu söyledi.

Bölgesel Refahı Artırmak İçin EİT Çatısı Altında Çalışıyoruz

EİT'nin, ortak tarihi, kültürü ve geleceği paylaşan ülkelerin, refah ve dayanışma temelinde bir araya geldiği kıymetli bir işbirliği platformu olduğunu belirten Yılmaz, "Kuruluşunda yer aldığımız bu teşkilat, bugün geniş bir coğrafyada, ulaşımdan enerjiye, ticaretten eğitime, turizmden kültüre kadar birçok alanda ortak kalkınma hedefiyle çalışmaktadır. Türkiye, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kurucu üyesi olmanın ötesinde, bugün teşkilatın etkinliğini ve vizyonunu güçlendiren öncü ülkeler arasında yer almaktadır. Kardeşlik bağlarımızı büyütmek, bölgesel refahı artırmak, milletimizin birikimini bu ortak zemine taşımak için EİT çatısı altında kararlılıkla yol alıyoruz" diye konuştu.Yılmaz, Erzurum'un 2025 yılı için EİT Turizm Başkenti ilan edilmesinin, kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini bölgesel ve küresel ölçekte daha görünür kılmanın yanı sıra EİT ülkeleri arasındaki dostluk ve dayanışmaya önemli katkı sunacağını ifade etti.

Türkiye Dünyanın Önde Gelen Turizm Ülkelerinden Biri

Erzurum'un 2025 yılında sadece Türkiye'nin değil bütün EİT coğrafyasının kültürel ve turistik zenginliklerini buluşturan bir merkez olacağını söyleyen Yılmaz, "Türkiye 2024 itibarıyla 62 milyonu aşan turist sayısı, 61 milyar dolar turizm geliri ile dünyanın önde gelen turizm ülkelerinden biridir. Şu anda ilk 5 ülke arasında ülkemiz yer alıyor. Amacımız bu potansiyeli 12 aya ve tüm ülkeye yaymaktır. Erzurum gibi illerimizin bu sürece daha fazla katılımı ve bu şekilde refahını artırması, son derece kıymetlidir" dedi.

Erzurum İpek Yolu'nun Kalbinde Yer Alıyor

Yılmaz, İpek Yolu'nun kalbinde yer alan Erzurum'un, yalnızca kervanlara değil, ilme, hikmete, medeniyete de ev sahipliği yaptığını, binlerce yıllık tarihiyle, stratejik konumuyla ve taşıdığı manayla Anadolu'nun vicdanı ve omurgası olduğunu anlatarak, Erzurum'un asırlar boyunca doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan yolların kavşağı olarak, ticaretin, kültürün ve irfanın merkezi haline geldiğini vurguladı.Erzurum'un aynı zamanda Milli Mücadele ruhunun mayalandığı yer olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:"Erzurum, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Ceyhan gibi uluslararası enerji projelerinin kritik geçiş noktalarından biri olarak stratejik konuma sahiptir. Enerji koridorlarının kavşak noktasında yer alması, şehrin jeopolitik önemini ve ekonomik potansiyelini artırmaktadır. Bu altyapılar sayesinde Erzurum, hem Türkiye'nin enerji arz güvenliğine hem de bölgesel işbirliğine büyük katkı sunmaktadır. Türkiye'de kış turizmi denildiğinde öne çıkan şehirlerden biri olan Erzurum, Palandöken ve Konaklı gibi uluslararası standartlara sahip kayak merkezleriyle dünya kupası düzeyinde organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu yönüyle yalnızca fiziksel koşullarıyla değil kurumsal kapasite ve organizasyonel yeteneğiyle de öne çıkmaktadır."

Erzurum'un Turizm Potansiyeli

Yılmaz, Erzurum'un turizm potansiyelinin yalnızca kış aylarıyla sınırlı olmadığına işaret ederek, kentin Tortum Şelalesi, Narman Peribacaları, Uzundere Vadisi ve Oltu çevresi gibi eşsiz doğal zenginlikleriyle yıl boyunca doğa turizmi, açık hava sporları ve alternatif etkinliklere elverişli altyapısıyla çok yönlü bir çekim merkezi olduğunu dile getirdi.

Yabancı Turist Sayısındaki Artış Dikkat Çekiyor

Erzurum'da turist geceleme sayısının 2024 yılında 700 bine yaklaştığını, yabancı turist sayısındaki artış oranının ise gözle görünür düzeyde olduğunu belirten Yılmaz, "Özellikle İran, Azerbaycan, Rusya, Almanya ve Körfez ülkelerinden gelen turist sayıları dikkati çekicidir. Eğitim ve gençlik alanında da Erzurum önemli bir konumda yer almaktadır. Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesi, yalnızca şehrin değil, aynı zamanda bölgenin bilimsel üretim ve düşünsel gelişim merkezi işlevini üstlenmektedir. Bu yetkinlikler Erzurum Teknik Üniversitesi ile pekiştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Hedefimiz Erzurum'da Turist Gecelemesini 1 Milyonun Üzerine Çıkarmak

Yılmaz, 2025 yılı boyunca Erzurum'un "Turizm Başkenti" ünvanı kapsamında çok sayıda kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapacağını anlattı.Bu organizasyonların hem şehirde yaşayanları hem de Erzurum'u ziyaret edenleri kadim kültür, coğrafya ve sosyal hayatla buluşturacağını söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:"Her etkinlik, Erzurum'un sahip olduğu değerleri görünür kılarken aynı zamanda şehir ekonomisine ve istihdamına da katkı sağlayacak. 2025 EİT Turizm Başkenti ünvanının kazandırdığı ivmeyle Erzurum için turizm hedeflerimizi daha ileriye taşıdığımızı ifade etmek isterim. Hedefimiz şehirde toplam turist gecelemesini 1 milyonun üzerine çıkarmak ve yabancı turist oranını yüzde 25'e ulaştırmak. Yeni otel ve konaklama yatırımlarıyla hem istihdamı artırmayı hem de yatak kapasitesini genişletmeyi amaçlıyoruz. Kültür ve doğa turizmini destekleyen projelerle yılın 12 ayına yayılan sürdürülebilir bir turizm anlayışını da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu sürecin yıl boyunca devam edecek olması Erzurum'un tanıtımına ivme kazandıracak ve uluslararası alanda bilinirliğini kalıcı hale getirecektir."Yılmaz, sürece katkı sunan başta EİT üyesi ülkelerin temsilcilerine teşekkür ederek 2025 Turizm Başkentliği ünvanının Erzurum'a, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.Kentteki ziyaretleri kapsamında açılış öncesi Erzurum Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini de ziyaret eden Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

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