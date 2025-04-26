Bülent Uygun'un kızı son yolculuğuna uğurlandı

Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olan 29 yaşındaki Almina Tude Uygun bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Uygun'un dün vefat ettiği öğrenilmişti.

Sapanca'da Cenaze Töreni Düzenlendi

Uygun, Sapanca Rüstempaşa Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye aile ile yakınlarının yanı sıra; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz'ın yanı sıra spor ve sanat camiasından da birçok isim katıldı.

Cenaze namazı esnasında Bülent Uygun gözyaşlarını tutamadı.