3 Süper Lig kulübüne transfer yasağı geldi!
FIFA, mali sorunlar yaşayan 5 Türk kulübüne transfer yasağı koydu. Hangi takımlar bu yasaktan etkilendi? Ayrıntılar burada.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 20:21, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 20:22
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bazı Türk futbol takımlarına transfer yasağı getirdi. FIFA'nın internet sitesindeki transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre, 5 kulübün transfer tahtası 22 Nisan'dan sonra kapatıldı.
Transfer Yasağı Alan Kulüpler
- Trendol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı verildi.
- Corendon Alanyaspor ve Onvo Antalyaspor'a da mali anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar transfer yasağı uygulandı.
- Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a da mali anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar transfer yasağı getirildi.
- Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'a da 3 dönem transfer yasağı verildi.