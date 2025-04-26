3 Süper Lig kulübüne transfer yasağı geldi!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bazı Türk futbol takımlarına transfer yasağı getirdi. FIFA'nın internet sitesindeki transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre, 5 kulübün transfer tahtası 22 Nisan'dan sonra kapatıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net