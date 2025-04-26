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İstanbul'da 84 bini aşkın öğrenci yarın bursluluk sınavına girecek

İstanbul'un 38 ilçesinde yarın 84 bin 626 öğrenci bursluluk sınavına katılacak. Sınav 210 okulda, 4 bin 508 salonda yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 20:33, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 20:35
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İstanbul'da 84 bini aşkın öğrenci yarın bursluluk sınavına girecek

İstanbul'un 38 ilçesinde yarın 84 bin 626 öğrenci **İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na** girecek.

İstanbul'da Bursluluk Sınavı Hazırlıkları

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte yarın Adalar hariç 38 ilçede, 210 okul ve 4 bin 508 salonda **İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı** gerçekleştirilecek. Sınava, 10 bin 486 görevli öğretmen ve okul yöneticisi eşliğinde 84 bin 626 öğrenci katılacak. Saat 10.00'da başlayacak sınavın süresi 100 dakika olarak belirlendi.

Sınav Güvenliği ve Hazırlıkları

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, sınav sürecinin sağlıklı ve güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla tüm önlemler alındı, sınav merkezlerinde gerekli hazırlıklar tamamlandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, tüm öğrencilere başarı, görevli yönetici ve öğretmenlere de kolaylık diledi.

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