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EYT'den 3 Milyon 123 bin kişi emekli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Belediyelerin SGK'ya olan borçlarının artışı ve ödemeler hakkında Bakan Işıkhan açıklamalarda bulundu.

Kaynak : CNN Türk
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 22:22, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 22:25
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EYT'den 3 Milyon 123 bin kişi emekli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

EYT'den Emekli Olanların Sayısı ve Maliyeti

EYT'den 3 milyon 123 bin vatandaşımız emekli oldu. Bakan Işıkhan, EYT'den (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) 3 milyon 123 bin kişinin emekli olduğunu ve ilk yıl maliyetinin 724 milyar lira olduğunu açıkladı. Işıkhan, "Toplam maliyet ise yaklaşık 3,4 trilyon lira." dedi.

Belediyelerin SGK Prim Borcu

Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarıyla ilgili de konuşan Işıkhan, toplam borcun 196 milyar TL'ye çıktığını söyledi. Işıkhan, "149 belediye toplamda 30 milyarlık prim borcunu ödemek üzere SGK'ya başvurdu. Aşağı yukarı şu ana kadar SGK tarafından toplam tahsilat tutarımız 28.2 milyar tutarında." diye konuştu.

Bakan Işıkhan'ın Açıklamalarından Öne Çıkanlar

Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği için bizim tek bir gelirimiz var. Bu da işverenlerimizin ve kamu kurumlarımızdan tahsil ettiğimiz sigorta primleri. Biz burada da siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelere eşit bir şekilde yaklaştık. Bazı belediyelerin prim borçları nedeniyle daha fazla zorlandığını, borçlarını ödememe noktasında eylemlerde bulunduğunu gördük. Yani aslında en mantıklı yöntem belediye başkanlarının mali bir sorumluluğu da bulunmaktır. Mali sorumluluk gereği olarak da primlerin SGK'ya ödenmesi gerekiyor. Mart ayında geçen 2-3 ay öncesindeki programda 96 milyardı fakat şu an bu rakama 100 milyar daha faizle birlikte bir rakam eklendi.

  • 149 belediye toplamda 30 milyarlık prim borcunu ödemek üzere SGK'ya başvurdu.
  • Aşağı yukarı şu ana kadar SGK tarafından toplam tahsilat tutarımız 28.2 milyar tutarında.

1 SMA İlacı Daha Geri Ödeme Listesinde

Güncel rakamlara göre geri ödeme kapsamında yer alan ilaç sayımız 8 bin 475 yurt içi, 398 de yurt dışında olmak üzere toplam 8 bin 873 ilaç SGK tarafından karşılanmaktadır. Dediğiniz gibi SMA ile ilgili o müjdeyi de sizinle paylaşalım. Kullanım kolaylığı olan bir SMA ilacı daha geri ödeme kapsamına almış olduk.

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