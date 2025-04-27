Fenerbahçe'de Ali Koç'tan İstifa Beklentilerine Yanıt

Kayseri beraberliğiyle yaşanan hayal kırıklığını anladığını ifade eden Koç, "Ancak tribünden yapılan tezahüratlarla yönetim değiştirecek değiliz" diyerek konuyu kapadı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Başkan Ali Koç, "Görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz" çıkışıyla istifa beklentilerini karşılıksız bıraktı. Koç, "Fenerbahçe, her olumsuz gelişmeden sonra, her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyada oluşturulan algılarla başkan değiştirecek, tribünden yapılan tezahüratlarla yönetim değiştirecek bir kurum değildir ve hiçbir zaman da olmamalıdır" ifadesiyle protestolara kulak asmadığını vurguladı.

Sekteye Uğrattık Ama

Toplantıya hazırlanırken çok heyecanlı olduklarını ancak Kayseri beraberliğinin hesapları alt üst ettiğini dile getiren Ali Koç, "Şampiyonluk şansımızı sekteye uğrattık. Haklı olarak bir anda bütün camianın ruh hali değişti, karamsarlaştık. Bizler de aynı duygulara sahibiz ama üzülüp, şikayet etme lüksümüz yok. Çalışıp bu sıkıntıları gidermek zorundayız" dedi. Koç, "Her şeye rağmen, sabreden, bize güvenen, istikrarın yanında olanlara da teşekkür etmek istiyorum" açıklaması yaptı.

İyi Bir Takım Kurduk

Ali Koç, "Kaliteli, deneyimli, mücadele gücü yüksek hem Türkiye'de hem Avrupa'da başarılı bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum" derken, "Bu sezon hem futbol kalitesi hem rekabet seviyesi hem de mücadele gücü açısından doğru yolda olduğumuzun göstergesidir" açıklaması yaptı.

Sistemle Savaşıyoruz

Sadece rakiplerle değil, adil rekabet açısından kronik hasta olan sistemle mücadele ettiklerini vurgulayan Ali Koç, "Başta bir önceki federasyon başkanı, yönetim kurulu, hakemler, gözlemciler, TFF profesyonelleri ve kurullarda görev yapan isimler artık Türk futbolundan silinmişlerdir" dedi.

Sorumluluğumuz Ağır

Göreve geldikleri günden itibaren camianın taleplerini dikkate aldıklarını vurgulayan Ali Koç, "Bu, inandığımız, uğruna bedel ödediğimiz uzun bir yoldur. Her şeyi daha güçlü, daha bilinçli, daha kararlı yapmaya devam edeceğiz. Bugün geldiğimiz noktada çok daha ağır sorumluluğun yüküyle karşınızda duruyoruz" diye konuştu.

Kulübe Çağ Atlatacağız

Kulübün mali bağımsızlığı için büyük fedakarlıklar yaptıklarını söyleyen Ali Koç, "En kolay şey, 'Yeter artık' deyip gitmek. Biz bu kapıyı açarsak, kudretli Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimini unutun derim. Henüz yapacak işlerimiz var. Kulübümüze çağ atlatacak projeleri yarım bırakacak, terk edecek lüksünde değiliz" dedi.

Bankalar Birliği Müjdesi

Fenerbahçe'nin finansal olarak kendi ayaklarının üzerinde duracağını belirten Ali Koç "Eylül ayında gerçekleştireceğimiz genel kurulda Bakan Birliği anlaşmasından çıkışımızı resmen ilan etmeyi planlıyoruz. Bu sadece yönetim olarak bizim değil, Fenerbahçe camiasının büyük bir zaferidir" ifadesinde bulundu.