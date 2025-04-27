Yarın İstanbul'daki tüm okullar aynı dersi işleyecek

İstanbul'da çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önemli bir farkındalık adımı attı. Alınan kararla, 28 Nisan Pazartesi günü kent genelindeki tüm resmi ve özel okullarda ilk derste afetler sırasında yapılacak davranışlar ve önlemlere dair eğitim verilecek.

Afet Farkındalığı Eğitimi İçin Atılan Adımlar

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, eğitim alanında önemli bir farkındalık adımı atıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, afetlere karşı hazırlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla, 28 Nisan Pazartesi günü tüm okullarda ilk dersin "Afet Farkındalığı Eğitimi" olarak işlenmesine karar verdi.

Eğitim İçeriği ve Hedefler

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, eğitim kapsamında öğrencilere deprem ve diğer afetler sırasında doğru davranış biçimleri öğretilecek. "Çök-Kapan-Tutun" uygulaması başta olmak üzere, afet ve acil durum çantası hazırlığı, toplanma alanlarının önemi gibi temel bilgiler öğrencilere aktarılacak.

Afet Öncesinde ve Sonrasında Yapılacaklar

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yaptığı açıklamada, afetlere karşı hazırlığın kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Yentür, 28 Nisan Pazartesi günü tüm resmi ve özel okullarda ilk dersin "Afet Farkındalığı Eğitimi" olarak belirlenmesinin temel amacının, eğitim yoluyla afet bilincini artırmak olduğunu vurguladı."Buradaki temel amacımız, meydana gelebilecek afetlere karşı en önemli hususun eğitim olduğunu vurgulamak." diyen Yentür, bilinçlendirme çalışmalarıyla hem afet risklerini azaltmayı hem de afetlere karşı hazırlıklı bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Yentür ayrıca, eğitim-öğretim sürecinin doğal bir parçası olarak afet bilincini sürekli canlı tuttuklarını belirtti.

Pazartesi Günü Yapılacak Eğitimler

Pazartesi günü öğretmenler eşliğinde yapılacak eğitimlerde, öğrencilerin afet öncesi, anı ve sonrasında alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirileceği bildirildi.