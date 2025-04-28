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TBMM'de Yoğun Mesai: Yeni Düzenlemeler Yolda

TBMM'de bu hafta yoğun mesai var. 112 Acil Çağrı Merkezi düzenlemeleri ve yeni kanun teklifleri görüşülecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 07:20, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 07:35
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TBMM'de Yoğun Mesai: Yeni Düzenlemeler Yolda

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada da yoğun mesai sürecek. Meclis Genel Kurulu'nda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi görüşülecek. Düzenleme ile asılsız çağrı ve ihbarların önüne geçilmesi hedefleniyor. Teklife göre çağrı merkezini gereksiz meşgul edenlere 1500 lira idari para cezası verilecek.

TBMM Genel Kurulu Çalışmaları

Haftalık çalışmasına 29 Nisan Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.Teklife göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükseltilecek. Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde ise 15 bin lira idari para cezası verilecek.

Bakanlık Gelirleri ve Kullanımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mevzuat hükümleri gereği yürütülen hizmetler kapsamında elde edilen gelirler, özel gelir olarak kaydedilecek. Bakanlık gelirleri yine Bakanlık bütçesi içerisinde kullanılacak.

TMSF Uzman ve Uzman Yardımcıları

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) uzman ve uzman yardımcıları da sınav, yeterlilik, tez ve uzmanlığa atanma gibi hususlar bakımından Devlet Memurları Kanunu'nun ek 41. maddesindeki hükümlere tabi olarak istihdam edilecek.

Üst Kademe Kamu Yöneticisi Atamaları

Üst kademe kamu yöneticisi olarak atanacaklarda aranan hizmet süresi hesabında, 4 yıllık yükseköğrenim gördükten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak fiilen çalışılan sürelerin tamamı dikkate alınacak.

Komisyon Gündemleri

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, kurumların 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerine devam edilecek.

  • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  • Etimine A.Ş
  • TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş
  • İller Bankası Genel Müdürlüğü
  • Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı
  • Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş'nin bilanço ve netice hesapları ele alınacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon'da, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) tavsiye kararlarına uyma oranının artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunulacak.

Dışişleri ve Yapay Zeka Komisyonları

Dışişleri Komisyonu'nda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 6 kanun teklifi görüşülecek.Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Anadolu Ajansı (AA) yetkilileri ile yapay zeka alanında çalışanlar sunum yapacak.

Meclis Siyasi Parti Grup Toplantıları

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangını Araştırma Komisyonu'nda, Grand Kartal Otel'deki yangında hayatını kaybedenlerin yakınları dinlenecek.Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

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