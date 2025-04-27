Kocaeli'de otomobil bariyere çarptı: 2 ölü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2025 08:46, Son Güncelleme : 27 Nisan 2025 09:13
D-605 kara yolu Kandıra istikametinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Çubukluosmaniye Mahallesi mevkiinde bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan cenazeler, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.