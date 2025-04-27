Bakan Fidan: PKK Sistemden Çıkacak
Bakan Fidan: PKK Sistemden Çıkacak
Kabine Toplantısında Deprem ve Ekonomi Gündemi
Kabine Toplantısında Deprem ve Ekonomi Gündemi
İstanbul Büyükçekmece'de 3.2 Şiddetinde Deprem
İstanbul Büyükçekmece'de 3.2 Şiddetinde Deprem
MEB Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
MEB Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Erdoğan'ın İtalya Ziyareti: Yeni İşbirlikleri Gündemde
Erdoğan'ın İtalya Ziyareti: Yeni İşbirlikleri Gündemde
TBMM Başkanvekili Önder Yoğun Bakımda 12. Gününde
TBMM Başkanvekili Önder Yoğun Bakımda 12. Gününde
Bakan Yerlikaya: Hız İhlallerine 2 Milyon İşlem Yapıldı
Bakan Yerlikaya: Hız İhlallerine 2 Milyon İşlem Yapıldı
EPDK, Akaryakıt ve Doğal Gaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
EPDK, Akaryakıt ve Doğal Gaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
Türkiye'nin AR-GE Harcamaları 16 Milyar Dolara Ulaştı
Türkiye'nin AR-GE Harcamaları 16 Milyar Dolara Ulaştı
Meclis Genel Kurulu'nda Yoğun Hafta: Komisyonlar Toplanıyor
Meclis Genel Kurulu'nda Yoğun Hafta: Komisyonlar Toplanıyor
Türkiye'nin Turizm Geliri 2024'te 61 Milyar Doları Aşacak
Türkiye'nin Turizm Geliri 2024'te 61 Milyar Doları Aşacak
Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşleri Geliyor
Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşleri Geliyor
Yarın İstanbul'daki tüm okullar aynı dersi işleyecek
Yarın İstanbul'daki tüm okullar aynı dersi işleyecek
'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' İddialarına Bakanlıktan Açıklama
'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' İddialarına Bakanlıktan Açıklama
EYT'den 3 Milyon 123 bin kişi emekli oldu
EYT'den 3 Milyon 123 bin kişi emekli oldu
Yusuf Tekin: İnsana ait değerleri sürekli ıskaladık
Yusuf Tekin: İnsana ait değerleri sürekli ıskaladık
Şimşek'ten 41 milyar dolarlık finansman açıklaması
Şimşek'ten 41 milyar dolarlık finansman açıklaması
İstanbul depremi sonrası Çadır satışları 5,5 kat arttı
İstanbul depremi sonrası Çadır satışları 5,5 kat arttı
Başıboş Köpek Denetimlerinde Veteriner Hekimler Görevlendirilecek
Başıboş Köpek Denetimlerinde Veteriner Hekimler Görevlendirilecek
HealthTürkiye ile Sağlık Turizminde Yeni Dönem
HealthTürkiye ile Sağlık Turizminde Yeni Dönem
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Listede En Fazla O Ürün Yer Aldı
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Listede En Fazla O Ürün Yer Aldı
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon: DMM'den iddialara yalanlama
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon: DMM'den iddialara yalanlama
MEB, İl ve İlçe Müdürlüklerinin Yapısını Yeniden Düzenledi
MEB, İl ve İlçe Müdürlüklerinin Yapısını Yeniden Düzenledi
İlçeyi Şaşkına Çeviren Hırsızlık! 'T' Harfleri Ortadan Kayboldu
İlçeyi Şaşkına Çeviren Hırsızlık! 'T' Harfleri Ortadan Kayboldu
Gümrük Çalışanlarına Rüşvet Operasyonu: 12 Tutuklama
Gümrük Çalışanlarına Rüşvet Operasyonu: 12 Tutuklama
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı?
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı?
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Raylı Sistemler Ücretsiz
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Raylı Sistemler Ücretsiz
Bir SMA İlacı Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
Bir SMA İlacı Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
Otelde kamerayı kapatan koruma da gözaltına alındı
Otelde kamerayı kapatan koruma da gözaltına alındı
TÜİK Açıkladı: Yaşlı Nüfus Oranı Hızla Artıyor
TÜİK Açıkladı: Yaşlı Nüfus Oranı Hızla Artıyor
Ana sayfaHaberler Sağlık

TBMM Başkanvekili Önder Yoğun Bakımda 12. Gününde

Kalp ameliyatı geçiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu stabil. Yoğun bakımda 12. gün, ailesi ve destekçilerinin bekleyişi sürüyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Nisan 2025 11:55, Son Güncelleme : 27 Nisan 2025 13:36
Yazdır

Kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatın ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi 12'inci gününde sürüyor. Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi devam ediyor.

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Hastanede tedavi altına alınmasının 12'inci gününde yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi sürüyor. Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşmasıyla ilgili temennilerin yer aldığı ve hastane karşısına asılan afişler dikkat çekiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber