TBMM Başkanvekili Önder Yoğun Bakımda 12. Gününde

Kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatın ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi 12'inci gününde sürüyor. Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi devam ediyor.

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Hastanede tedavi altına alınmasının 12'inci gününde yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi sürüyor. Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşmasıyla ilgili temennilerin yer aldığı ve hastane karşısına asılan afişler dikkat çekiyor.