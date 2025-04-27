İstanbul Büyükçekmece'de 3.2 Şiddetinde Deprem
23 Nisan'daki büyük depremin ardından Marmara Denizi sallanmaya devam ediyor. Büyükçekmece açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2025 13:34, Son Güncelleme : 27 Nisan 2025 13:35
Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara sallanmaya devam ediyor. Depremin ardından birçok artçı meydana gelirken, son sarsıntıyı AFAD duyurdu.
İstanbul 3.2 ile Sallandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı saat 12.48'de olurken, derinliği ise 7.03 olarak kaydedildi. Bu depremin ardından saat 12.50'de yine aynı bölgede 2.6 büyüklüğünde bir sarsıntı kayıtlara geçti.
Birçok Kişi Hissetti
Sosyal medyada birçok kullanıcı depremi hissettiklerini dile getirdiler.