Eskişehirspor Taraftar Rekorunu Yeniden Kırdı

Eskişehirspor, Akşehirspor ile oynadığı maçta 33 bin 247 taraftarıyla **Bölgesel Amatör Lig (BAL) taraftar rekorunu** bir kez daha kırdı. BAL'da mücadele eden Eskişehirspor, Yeni Atatürk Stadyumu'nda Akşehirspor'u konuk etti. Siyah-kırmızılı ekip için büyük önem taşıyan maça taraftar adeta akın etti. Müsabaka tarihinden önce tüm biletler tükenirken, 33 bin 247 Eskişehirspor taraftarı tribünleri hınca hınç doldurdu. Tarihi karşılaşmada **Bölgesel Amatör Lig taraftar rekoru** yeniden kırıldı. Eskişehirspor daha önce 15 Aralık 2024'te Manavgat Belediyespor maçında 30 bin 358 taraftarla elde ettiği kendi rekorunu geride bıraktı.