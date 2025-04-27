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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 27 Nisan e-Muhtıra Mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Nisan'ın önemini vurgulayarak, o gece hükümetin cesur duruşuyla demokrasi tarihinin yeniden yazıldığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2025 16:25, Son Güncelleme : 27 Nisan 2025 16:26
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 27 Nisan e-Muhtıra Mesajı

AK Parti Sözcüsü Çelik, 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın cesareti ve kararlılığının önderliğinde, o geceyi tüm demokratik mücadele gücümüzü yeniden inşa ederek geçirdik. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir başbakan ve hükümet muhtıraya direndi. O gece demokrasi tarihimiz yeniden yazıldı" ifadelerini kullandı.

27 Nisan'ın Önemi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhtıranın yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27 Nisan'ın siyasi hayatlarının sembol günlerinden biri olduğunu belirtti. Demokrasinin, 2007 yılının 27 Nisan'ında, TBMM tarafından gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde askeri vesayetçi anlayışın muhtıra teşebbüsü ile karşılaştığını anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

Askeri Vesayetçi Zihniyet

"Askeri vesayetçi zihniyet, cumhurbaşkanı seçim sürecine müdahale etmek amacıyla, 'Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet'e sözde değil, özde bağlı olmalıdır' diyerek bir kere daha keyfi yaklaşımlar için Cumhuriyetimizi istismar ederek, Meclis iradesini ve hukuku hiçe sayma yoluna gitti. Bütün muhtıralarda olduğu gibi hemen yargı vesayeti devreye girdi ve ardından demokratik iradeye karşı bazı odaklar tarafından mitingler organize edildi. Yine Cumhuriyetimizi sömürerek, cumhurun iradesine karşı yapılan bu mitinglere 'Cumhuriyet mitingleri' denildi. Demokrasimizi çalmak isteyenler, bir kere daha Cumhuriyetimizi kirletmeye kalktılar."

Ankara'ya Koyu Bir Karanlık Gibi Çöken O Gece

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, o tarihte başbakan olarak görev yaptığını hatırlatan Çelik, şunları ifade etti:"Sözde muhtıra teşebbüsüyle beraber Ankara yine koyu bir karanlığa gömülmüştü ve Hükümetimizin sonunun geldiği kanaati yayılmaya çalışılıyordu. Hesap edemedikleri şey ise Cumhurbaşkanımızın bedeli ne olursa olsun 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine bağlılığı ve tüm kadrolarımızın bu mücadeleyi vermek için dimdik ayakta ve hazır oluşuydu. Ankara'ya koyu bir karanlık gibi çöken o geceyi sabaha dek tüm zerrelerine kadar hatırlıyorum. Cumhurbaşkanımızın cesareti ve kararlılığının önderliğinde, o geceyi tüm demokratik mücadele gücümüzü yeniden inşa ederek geçirdik.

Cumhuriyet Tarihinde İlk Direniş

Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir başbakan ve hükümet muhtıraya direndi. O gece demokrasi tarihimiz yeniden yazıldı."

Türk Silahlı Kuvvetlerimizi Sömürmeye Çalışanlara Geçit Verilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla muhtıra teşebbüsüne "Başbakana bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığının herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez" cevabının verildiğini anımsatan Çelik, şu görüşleri paylaştı:"Böylece, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi sömürmeye çalışanlara geçit verilmedi. Bu direniş, demokrasimiz için devrim niteliğinde bir siyasi kararlılıktı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz demokratik devrimlerin milli irade lehine en dönüştürücü duruşlarından biri budur. Bu duruş sayesinde muhtıra teşebbüsü kağıt parçasına dönmüştür. AK Parti, sandık siyasetinin, millet iradesinin ve demokratik mücadelenin partisidir. Tarihimiz budur, bugünümüz budur, geleceğimiz de hep böyle olacaktır."

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