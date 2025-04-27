Megastar Tarkan Sahnede Gözyaşlarına Boğuldu

İstanbul Valiliği'nden Fırtına Uyarısı: Saat Verildi
İstanbul Valiliği'nden Fırtına Uyarısı: Saat Verildi
Erdoğan vefat eden Arapça öğretmeninin cenazesine katıldı
Erdoğan vefat eden Arapça öğretmeninin cenazesine katıldı
Bakan Fidan: PKK Sistemden Çıkacak
Bakan Fidan: PKK Sistemden Çıkacak
Kabine Toplantısında Deprem ve Ekonomi Gündemi
Kabine Toplantısında Deprem ve Ekonomi Gündemi
İstanbul Büyükçekmece'de 3.2 Şiddetinde Deprem
İstanbul Büyükçekmece'de 3.2 Şiddetinde Deprem
MEB Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
MEB Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Erdoğan'ın İtalya Ziyareti: Yeni İşbirlikleri Gündemde
Erdoğan'ın İtalya Ziyareti: Yeni İşbirlikleri Gündemde
TBMM Başkanvekili Önder Yoğun Bakımda 12. Gününde
TBMM Başkanvekili Önder Yoğun Bakımda 12. Gününde
Bakan Yerlikaya: Hız İhlallerine 2 Milyon İşlem Yapıldı
Bakan Yerlikaya: Hız İhlallerine 2 Milyon İşlem Yapıldı
EPDK, Akaryakıt ve Doğal Gaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
EPDK, Akaryakıt ve Doğal Gaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
Türkiye'nin AR-GE Harcamaları 16 Milyar Dolara Ulaştı
Türkiye'nin AR-GE Harcamaları 16 Milyar Dolara Ulaştı
Meclis Genel Kurulu'nda Yoğun Hafta: Komisyonlar Toplanıyor
Meclis Genel Kurulu'nda Yoğun Hafta: Komisyonlar Toplanıyor
Türkiye'nin Turizm Geliri 2024'te 61 Milyar Doları Aşacak
Türkiye'nin Turizm Geliri 2024'te 61 Milyar Doları Aşacak
Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşleri Geliyor
Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşleri Geliyor
Yarın İstanbul'daki tüm okullar aynı dersi işleyecek
Yarın İstanbul'daki tüm okullar aynı dersi işleyecek
'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' İddialarına Bakanlıktan Açıklama
'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' İddialarına Bakanlıktan Açıklama
EYT'den 3 Milyon 123 bin kişi emekli oldu
EYT'den 3 Milyon 123 bin kişi emekli oldu
Yusuf Tekin: İnsana ait değerleri sürekli ıskaladık
Yusuf Tekin: İnsana ait değerleri sürekli ıskaladık
Şimşek'ten 41 milyar dolarlık finansman açıklaması
Şimşek'ten 41 milyar dolarlık finansman açıklaması
İstanbul depremi sonrası Çadır satışları 5,5 kat arttı
İstanbul depremi sonrası Çadır satışları 5,5 kat arttı
Başıboş Köpek Denetimlerinde Veteriner Hekimler Görevlendirilecek
Başıboş Köpek Denetimlerinde Veteriner Hekimler Görevlendirilecek
HealthTürkiye ile Sağlık Turizminde Yeni Dönem
HealthTürkiye ile Sağlık Turizminde Yeni Dönem
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Listede En Fazla O Ürün Yer Aldı
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Listede En Fazla O Ürün Yer Aldı
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon: DMM'den iddialara yalanlama
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon: DMM'den iddialara yalanlama
MEB, İl ve İlçe Müdürlüklerinin Yapısını Yeniden Düzenledi
MEB, İl ve İlçe Müdürlüklerinin Yapısını Yeniden Düzenledi
İlçeyi Şaşkına Çeviren Hırsızlık! 'T' Harfleri Ortadan Kayboldu
İlçeyi Şaşkına Çeviren Hırsızlık! 'T' Harfleri Ortadan Kayboldu
Gümrük Çalışanlarına Rüşvet Operasyonu: 12 Tutuklama
Gümrük Çalışanlarına Rüşvet Operasyonu: 12 Tutuklama
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı?
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı?
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Raylı Sistemler Ücretsiz
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Raylı Sistemler Ücretsiz
Bir SMA İlacı Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
Bir SMA İlacı Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Megastar Tarkan Sahnede Gözyaşlarına Boğuldu

Geçtiğimiz günlerde Annesinin vefatıyla sarsılan Megastar Tarkan dün gerçekleştirdiği Stuttgart konserinde annesi Neşe Tevetoğlu'nun en sevdiği türküyü seslendirirken gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2025 17:05, Son Güncelleme : 27 Nisan 2025 17:41
Yazdır
Tarkan, Stuttgart konserinde annesi Neşe Tevetoğlu'nun anısına duygusal bir performans sergiledi.

Vefat eden annesi için söyledi... Tarkan'ın gözyaşları!Megastar Tarkan, annesi Neşe Tevetoğlu'nun vefatının ardından Avrupa turnesine Stuttgart konseriyle devam etti. İlk konserde gözyaşlarına boğulan sanatçıya sevenleri alkışlarıyla destek verdi.

Neşe Tevetoğlu'nun Vefatı ve Tarkan'ın Acı Dolu Anları

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu (68), bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi.Neşe Tevetoğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Taziyeleri kabul eden sanatçı Tarkan'ı, eşi Pınar Dilek Tevetoğlu yalnız bırakmadı. Tarkan cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu.

Tarkan'ın Duygusal Paylaşımı

TÜM SEVENLERİME TEŞEKKÜR EDERİMTarkan annesinin vefatının ardından yaptığı paylaşımda ise "Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar'a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun" ifadelerini kullandı.

Anne Acısı Sonrası İlk Konser

Annesinin vefatı sonrası Avrupa turnesine devam eden Tarkan, dün akşam Stuttgart'ta sevenleriyle bir araya geldi.Annesini kaybettikten sonra ilk kez sahneye çıkan Megastar, Neşe Tevetoğlu'nun en sevdiği şarkıyla konserine başlarken duygusal anlar yaşadı.

Sahnede Gözyaşları

Arka planda annesi Neşe Tevetoğlu'nun fotoğrafına yer veren ve Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü söyleyen Tarkan, gözyaşlarını tutamadı. Hüngür hüngür ağlayan ünlü şarkıcıya seyirciler alkışlarıyla destek verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber