İstanbul Valiliği'nden Fırtına Uyarısı: Saat Verildi
İstanbul Valiliği, beklenen kuvvetli fırtınanın yarın öğlen başlayarak 2 gün süreceğini bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2025 17:44, Son Güncelleme : 27 Nisan 2025 18:17
İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren başlaması beklenen fırtınanın 29 Nisan Salı gecesine etkili olacağını duyurdu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nde 28 Nisan Pazartesi günü öğleden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Fırtınanın salı gecesinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.