Elazığ'da Midibüs Devrildi: 22 Yaralı

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Vali Numan Hatipoğlu da olay yerine gelerek ekiplerden kazayla ilgili bilgi aldı.

Kazada, ilk belirlemelere göre, aralarında sürücünün de bulunduğu 22 kişi yaralandı.

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