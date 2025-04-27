Hakan Fidan: PKK'nın Silah Bırakmasını Bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da yaptığı açıklamada, "YPG ile yönetim arasında imzalanan anlaşmanın hayat geçmesini bekliyoruz. PKK'nın örgüt olarak yapılan çağrıya yanıt vermesini, silah bırakmasını bekliyoruz." dedi.

Hakan Fidan ve Katar Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Fidan'ın Konuşmasından Satır Başları

"İsrail Filistinlilere soykırım uygılarken insanlık vicdanı ve uluslararası hukuku da katletmekte."

Gazze'de ateşkesin yeniden sağlanmasını, insani yardımların bölgeye girmesini, rehine ve tutuklulukların karşılıklı takasını istiyoruz.

Adil ve kalıcı çözümün anahtarı, iki devletli çözümdür.

Filistin ve İsrail halklarının barış içinde yaşaması için çalışmaya devam edeceğiz.

Suriye'nin yeniden inşası için işbirliğimizi devam ettiriyoruz.

Yaptırımların kaldırılması için hem Türkiye hem Katar çaba gösteriyoruz. Suriye yönetimine sağlayabileceğimiz ilave desteği konuştuk. Suriye ile ilgili prensiplerimiz ortada. Suriye'de merkezi otorite dışında silah taşınmasını kabul etmiyoruz. Terör örgütlerini kabul etmiyoruz."Vatandaşların anayasal garanti temelinde eşit, kendi kimliklerini ortaya koydukları bir sistemi engelleyecek hiçbir girişimi kabul etmiyoruz."Ülkedeki Türk, Sunni, Nusayri, Türkmen, Arap, Dürzi bütün gruplara eşit imkanların sağlandığı bir durumu görmek istiyoruz."YPG ile Suriye'deki yönetim arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz. Aynı zamanda PKK'nın örgüt olarak yapılan çağrıya bir an önce olumlu cevap vermesini, silahları bırakmasını ve bölgemizde normale dönüşün önünde engel olmaktan çıkmasını bekliyoruz."DAEŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle; barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak. Ya da başka türlü çıkacak.