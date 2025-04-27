Sezgin Tanrıkulu'dan Sırrı Süreyya Önder'in son durumu hakkında açıklama

Sezgin Tanrıkulu, kalp rahatsızlığının ardından hastanede tedavi gören TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu, hastaneye geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirerek, "Maalesef durumu stabil ve kritik. Alanında uzman hekimler ve tüm sağlık çalışanları bir an evvel sağlığına kavuşması için ellerinden gelen tüm çabayı büyük bir özveriyle gösteriyor" dedi.

Tanrıkulu'nun Hastane Ziyareti

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti. Tanrıkulu, DEM Parti heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sosyal Medya Açıklaması

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'le birlikte Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret ettik. Maalesef durumu stabil ve kritik. Alanında uzman hekimler ve tüm sağlık çalışanları bir an evvel sağlığına kavuşması için ellerinden gelen tüm çabayı büyük bir özveriyle gösteriyor. Sevgili Sırrı Süreyya Önder'in, sabırla direnip tekrar sağlığına kavuşmasını umutla beklemeye devam edeceğiz."