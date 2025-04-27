Elazığ'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2025 21:23, Son Güncelleme : 27 Nisan 2025 22:32
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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