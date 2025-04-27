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Galatasaray'dan Eyüpspor karşısında farklı galibiyet

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 5-1 yenerek ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2025 22:05, Son Güncelleme : 27 Nisan 2025 22:06
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Galatasaray'dan Eyüpspor karşısında farklı galibiyet

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Eyüpspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 5-1'lik galibiyetle ayrılarak liderliğini pekiştirdi.

Galatasaray, 29. dakikada öne geçti. Sara'nın kullandığı kornerde Osimhen'in vuruşunda arka direkte topla buluşan Sallai, ayak koyarak skoru 1-0 yaptı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Galatasaray, 51. dakikada Yunus Akgün'ün şutunda direğe takıldı. Ancak baskısını sürdüren sarı-kırmızılılar, 56. dakikada farkı ikiye çıkardı. Sara'nın kornerinde Eyüpspor savunmasından seken topu önünde bulan Lucas Torreira, skoru 2-0 yaptı.

Galatasaray, 71. dakikada bir gol daha buldu. Morata'nın pasıyla ceza sahasında buluşan Victor Osimhen, Caner Erkin'den sıyrılarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

Eyüpspor, 79. dakikada farkı ikiye indirdi. Caner Erkin'in ortasında Luccas Claro'nun kafa vuruşuyla durum 3-1'e geldi. Ancak Galatasaray, 87. dakikada Alvaro Morata'nın golüyle yeniden üç farklı üstünlüğü yakaladı: 4-1.

Maçın 89. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Alvaro Morata, kendisinin ikinci, takımının ise beşinci golünü atarak karşılaşmanın skorunu belirledi: 5-1.

Bu sonuçla Galatasaray ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 80'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin beş puan önünde liderliğini sürdürdü. Eyüpspor ise üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayarak 50 puanda kaldı ve beşinci sırada yer aldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Eyüpspor ise deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

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