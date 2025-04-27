1 Mayıs Resmi Tatil Mi? 1 Mayıs Hangi Güne Denk Geliyor?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olup olmadığı her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok aratılan konuların başında geliyor. Çalışanlar ve öğrenciler 1 Mayıs resmi tatil mi? sorusunu sıklıkla yöneltiyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2025 22:50, Son Güncelleme : 27 Nisan 2025 22:50
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne sayılı günler kaldı. Gelecek hafta kutlanacak bayram hakkında özellikle öğrenciler ve çalışanlar bilgi almak istiyor. Büyük bir kesimin sıkça yönelttiği soru ise "1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?" şeklinde...
1 MAYIS HANGİ GÜN
Bu yıl 1 Mayıs, perşembe gününe denk geliyor.
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatildir. 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009 yılında "Emek ve Dayanışma Günü" olarak tekrar resmi tatil ilan edildi.
1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
1 Mayıs resmi tatil olduğu için perşembe günü okullar kapalı olacak.