Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı!
Yurt genelinde sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Detaylar haberimizde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Karadeniz bölgesinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 28 Nisan 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
Marmara Bölgesi Hava Durumu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat), Çanakkale ve Balıkesir ile Bursa'nın batısında yer yer kısa süreli fırtına (50-70, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
- BALIKESİR: 17°C, parçalı ve çok bulutlu
- EDİRNE: 19°C, parçalı bulutlu
- İSTANBUL: 15°C, parçalı bulutlu
Ege Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- DENİZLİ: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MANİSA: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA: 26°C, parçalı ve çok bulutlu
- ANTALYA: 23°C, parçalı ve çok bulutlu
- BURDUR: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
- ÇANKIRI: 18°C, parçalı ve çok bulutlu
- ESKİŞEHİR: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği bekleniyor.
- BOLU: 19°C, parçalı ve çok bulutlu
- DÜZCE: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
- SİNOP: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği bekleniyor.
- AMASYA: 17°C, parçalı ve çok bulutlu
- RİZE: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA: 24°C, parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADIYAMAN: 26°C, parçalı bulutlu
- DİYARBAKIR: 26°C, parçalı ve çok bulutlu
- GAZİANTEP: 28°C, parçalı bulutlu
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli fırtınaya dikkat! Yurtta sağanak yağış etkili olacak...