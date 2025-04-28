Üreticilere 2025'te 37 Bin TL Destek Ödemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yağlı tohumlar ve hububat başta olmak üzere 13 stratejik üründe uygulamaya aldığı çarpan etkili destek sistemi ile üreticilerin desteklerini artırdı. Genç, kadın ve hastalıktan ari işletmelere ekstra çarpanlar ile destekler sunulurken, desteklemeler 2025 yılının ilk 3 ayında ortalama üretici başı 37 bin 214 TL'ye çıktı. Bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, tarımsal Ar-Ge ve kırsal kalkınma destekleri kapsamında toplamda 876 bin 502 üretici desteklerden yararlandı. İlk 3 ayda ise üreticilere verilen destekler 32,6 milyar TL'ye ulaşmış durumda.

Desteklerin Dağılımı

Bu destekler arasında en büyük paya sahip destek %88,5 ile bitkisel üretim olurken, toplam destek bütçesinin 28,6 milyar TL'si bu alana ayrılmış durumda. Hayvansal üretime ise %6,3 ayrılarak 2 milyar 50 milyon TL destek verildi. İlk 3 ayda çiftçilere 32,6 milyar TL destek ödemesi verilirken kalan 9 aylık süre içerisinde çiftçilere en az 102,4 milyar TL daha destek verilecek.