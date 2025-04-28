TCMB, Zorunlu Karşılık Faiz Hesaplamasında Değişikliğe Gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıklara ödenen faiz hesaplamasında değişikliğe gitti. Bankalara gönderilen uygulama talimatına göre, artık zorunlu karşılık faizleri politika faizi üzerinden değil, ağırlıklı ortalama fonlama faizi üzerinden belirlenecek.

Fonlama Faizi Referans Alınacak

Mevcut uygulamada politika faizi esas alınırken, yeni düzenlemeyle birlikte ağırlıklı ortalama fonlama faizi esas alınacak. TCMB'nin politika faizi yüzde 46 seviyesinde bulunurken, son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından bu yana ağırlıklı ortalama fonlama faizi, faiz koridorunun üst bandına (yüzde 49) yakın seviyelerde gerçekleşiyor.

Bankalara Yaklaşık 3 Puanlık Avantaj

Yapılan değişiklikle birlikte, bankaların zorunlu karşılıklar için alacakları faiz oranı yaklaşık üç puan artmış olacak. Böylece bankaların zorunlu karşılık yükümlülükleri karşılığında elde edecekleri getiri de yükselmiş oldu.