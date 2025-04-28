Erzincan'da Konserde Kaza: Kolon Devrildi

Sanatçı Mücella Özdemir söylediği türkülerle katılımcılara müzik ziyafeti sunarken görülmez kaza yaşandı. Sanatçının yanı başında bulunan büyükçe kolon devrilerek yere düştü. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir anda şaşkınlık yaşayan sanatçı kaldığı yerden türkülerini söylemeye devam etti.

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