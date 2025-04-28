Erzincan'da Konserde Kaza: Kolon Devrildi
Erzincan'da sevilen sanatçı Mücella Özdemir, türkü söylerken büyük bir kolon devrildi. Şaşkınlık yaratan anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 08:01, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 07:53
Erzincan'ın sanatçılarından Mücella Özdemir, bir mekanda türkü söylediği esnada yanı başında bulunan büyükçe kolon devrildi. Sahnede yaşanan kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sanatçı Mücella Özdemir söylediği türkülerle katılımcılara müzik ziyafeti sunarken görülmez kaza yaşandı. Sanatçının yanı başında bulunan büyükçe kolon devrilerek yere düştü. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir anda şaşkınlık yaşayan sanatçı kaldığı yerden türkülerini söylemeye devam etti.