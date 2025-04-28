Trafikte Tek Teker Üzerinde Tehlike Saçtılar

İki gencin bisikletle trafikte tehlikeli ilerleyişi arkadan gelen bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi. Erzincan merkezde kaydedilen görüntüde bisikletle araçların arasından makas atıp ilerleyen ve bisikletin önünü kaldırıp tek teker üzerinde seyreden gençler yaptıklarına aldırış etmeden yollarına devam ettiler.

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