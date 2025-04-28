Trafikte Tek Teker Üzerinde Tehlike Saçtılar
Erzincan'da iki genç bisikletle trafikte akrobatik hareketler yaparak ilerledi. Gençlerin bu tehlikeli hareketleri bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 08:26, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 08:28
Erzincan'da bisikletle araçların arasında ilerlerken akrobasi hareketler yaparak tek teker üzerine giden gençler trafiği tehlikeye sokuyor.
İki gencin bisikletle trafikte tehlikeli ilerleyişi arkadan gelen bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi. Erzincan merkezde kaydedilen görüntüde bisikletle araçların arasından makas atıp ilerleyen ve bisikletin önünü kaldırıp tek teker üzerinde seyreden gençler yaptıklarına aldırış etmeden yollarına devam ettiler.