Baba ve 2 Kızının Hayatını Kaybettiği Heyelanda 1 Tutuklama

Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı, mesul müdür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralı Anne ve Hayatını Kaybedenler

Yaralı anne Çiğdem Kaya'nın (31) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden baba Adem Kaya (35) ve çocukları Ayla Kaya (7) ile Açelya Lina Kaya'nın (5) Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığındaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazelerin Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'nde ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.

Olayın Meydana Geldiği Alan

Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkının bulunduğu alanda dün saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana gelmiş ve kaya parçaları düşmüştü. Araçlarını yıkarken kayaların ve toprağın altında kalan 4 kişilik aileden anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılmış, baba Adem Kaya ve çocukları Ayla Kaya ile Açelya Lina Kaya hayatını kaybetmişti.