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Zayıflama İğneleri Sağlık Sorunlarına Yol Açıyor

Zayıflamak isteyenlerin tercih ettiği iğneler ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 09:12, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 09:13
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Zayıflama İğneleri Sağlık Sorunlarına Yol Açıyor

Son dönemde zayıflamak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği zayıflama iğneleri, kontrolsüz kullanım nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Özellikle sosyal medya ve ünlüler dünyasında hızla yayılan bu yöntem, yüz, el ve ayaklarda kas kaybı, yüzde çökme gibi ağır yan etkilerle gündeme geliyor. Ancak tehlike bunlarla sınırlı değil. Uzmanlar, zayıflama iğnelerinin kalp ritim bozuklukları, sindirim sistemi problemleri, mide ve bağırsakta ağrılar ile kas erimesi gibi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırladığını vurguluyor. Uzman kontrolü olmadan kullanılan bu ilaçlar, kan şekeri dengesizliği ve pankreas fonksiyonlarında bozulma gibi riskleri de beraberinde getiriyor.

Zayıflama İğnelerinin Yan Etkileri

"Ozampik yüzü" uyarısı dikkate alınmalı. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ela Keskin, kontrolsüz zayıflama iğnesi kullanımının "Ozampik yüzü" olarak bilinen yüzde çökme görünümüne neden olduğunu belirtti. "Bu iğneler, kaslarda ani yıkıma, kan şekeri düşüklüğüne ve sindirim problemlerine yol açabiliyor." uyarısını yaptı.

Herkesin Kullanımına Uygun Değil

Uzmanlara göre zayıflama iğneleri, yalnızca vücut kitle indeksi (VKİ) 30'un üzerinde olan obez bireylerde ya da ek hastalığı bulunan ve VKİ'si 35'in üzerinde olan hastalarda kullanılmalı. Diyabet ve obezite tedavisi için geliştirilen bu ilaçların herkesin kullanımına açık olması ise büyük bir sağlık riski doğuruyor.

Reçetesiz Satış Tehlikesi

Zayıflama iğnelerinin kalp atım hızını artırıp ritim bozukluklarını kötüleştirme riski de var. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Mehmet Uçar'ın değerlendirmesine göre, ilaçların ciddi yan etkileri var. Uçar, zayıflama iğnesinin kullanımının tansiyon düşürücü etkiye neden olabileceğini, kalp hızını aşırı derecede artırabileceğini söyledi. Söz konusu ilaçlarla ellerinde veri olmadığını vurguladı.

Uzmanlardan Çağrı: Reçetesiz Satış Yasaklansın

Uzmanlar, zayıflama iğnelerinin mutlaka reçete ile satılması gerektiğini savunuyor. Şu an kilo ve sağlık durumlarına uygun olmayan dozlarda kullanıldığına dikkat çeken uzmanlar, kontrolsüz kullanımın hem fiziksel görünümü bozduğunu hem de kalıcı sağlık problemlerine neden olabileceğini belirtiyorlar.

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