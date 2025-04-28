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100 Bin Lira Maaşa Rağmen Çoban Bulamıyorlar

Erzincan'da besiciler, 100 bin lira maaşla çalışacak çoban bulmakta zorlanıyor. Vali Hamza Aydoğdu'ya durumu ilettiler.

Kaynak : Akşam
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 09:16, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 09:18
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100 Bin Lira Maaşa Rağmen Çoban Bulamıyorlar

Erzincan'da 100 bin lira maaş ile çalışacak çoban bulunamıyor. Yüksek maliyetleri nedeniyle çoban bulmakta zorlanan besici, derdini Vali Hamza Aydoğdu'ya anlattı.Erzincan'da kış mevsiminin ardından hayvanlarını meralara çıkarmaya başlayan besiciler, yüksek maliyetleri nedeniyle çoban bulmakta zorlanıyor. 100 bin lira maaşla çoban bulamayan besici derdini Vali Hamza Aydoğdu'ya anlattı.

Erzincan'da Çoban Bulma Zorluğu

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Erzincan'da besicileri çoban telaşı sardı. Bin bir zorlukla uzun kış mevsimini atlatarak sürülerini otlatmak için meralara çıkaran besiciler, 100 bin lira maaşla çalışacak çoban bulmakta güçlük yaşıyor.

Vali Hamza Aydoğdu ile Sohbet

Küçükbaş hayvancılık sektöründe çoban sorununun Türkiye'nin her yerinde yaşandığı gibi Erzincan'da da yaşandığını belirten bir besici, çay ocağında oturan Vali Hamza Aydoğdu'yu görünce durumu iletti. Besici, "Küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. Çobanlardan yana sıkıntımız var. 100 bin lira maaş istiyorlar. 100 bin lira vermemize rağmen çoban bulamıyoruz." dedi.

Vali Aydoğdu'nun Paylaşımı

Öte yandan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu çay ocağında sosyal medya hesabından paylaştığı videoya;

  • "Komşumuz Burhan Bey'e bir bardak çay içmeye uğradık.
  • Bir çayın buharında, bir tebessümde buluştuk.
  • Çaylarımızı ikram ettik, muhabbetimizi paylaştık.
  • Gören geldi, selam verdi, hal hatır sordu.
  • Ayaküstü, içten bir halk günü kuruldu kendiliğinden." ifadelerini bıraktı.

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