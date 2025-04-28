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Kurtulmuş, Kırgızistan'da Ata-Beyit Anıtı'nı Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı ve dua etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 09:23, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 09:24
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Kurtulmuş, Kırgızistan'da Ata-Beyit Anıtı'nı Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırgızistan'da, Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ni ziyaret etti.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temasları kapsamında, Tanrı Dağı eteklerindeki Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ni ziyaretinde, Kırgızların 1916'da Rus Çarlığı'na karşı isyanını simgeleyen ve "Büyük Kaçış" anlamına gelen "Ürkün" anıtına çelenk bıraktı.

Kırgız Aydınlarının Anısına Ziyaret

1938'de gizlice kurşuna dizilen dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı ve dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un babası Toleykul Aytmatov'un da aralarında bulunduğu 138 Kırgız aydının mezarına çiçek bırakıp dua eden Kurtulmuş, ardından Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret etti.

Törende Okunan Kur'an-ı Kerim ve Dua

Törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kurtulmuş'a Eşlik Eden İsimler

  • AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu
  • Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya
  • Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt
  • MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı
  • Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem


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