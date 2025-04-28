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8 İl Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 169 Gözaltı

8 ilde yasa dışı bahis ve siber suç operasyonu: 169 şüpheli gözaltında, 20'si tutuklandı. Dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 09:43, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 09:48
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8 İl Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 169 Gözaltı

8 il merkezli **"yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, bilişim sistemlerine girme"** suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 169 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 20'si tutuklandı, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonların Gerçekleştiği İller

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; Afyonkarahisar, Yalova, İstanbul, Uşak, Aksaray, Diyarbakır, Sakarya, Sivas merkezli Gaziantep, Batman, Siirt, Şırnak, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Tekirdağ, Adıyaman, Hatay, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Giresun, Kırıkkale, Muğla, Trabzon, Ağrı, Balıkesir, Bartın, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Mersin, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Zonguldak, Samsun, Tokat, Tunceli, Amasya, Ardahan, Artvin, Yozgat, Bilecik, Bolu, Çorum, Denizli, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kırşehir, Osmaniye, Malatya, Mardin, Nevşehir, Aydın, Bingöl, Bitlis, Düzce, Elazığ, Iğdır, Kastamonu ve Van olmak üzere toplam 68 ilde operasyonların gerçekleştiğini duyurdu.

Yakalanan Şüpheliler ve Suçlamalar

Gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemlerine girme ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçlarından soruşturma başlatıldı.

20 Şüpheli Tutuklandı

  • Şüphelilerden 20'si tutuklandı.
  • 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Tanımadığınız kişilere para göndermeyelim, kolay kazanç vaad eden tekliflere aldanmayalım. Unutmayalım. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır."

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