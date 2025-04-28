İstanbul Valisi Açıkladı: Depremde Okullar Hasar Aldı Mı?

İstanbul, 23 Nisan'da en büyükleri 5.9 ve 6.2 olan depremlerle sarsıldı. Deprem nedeniyle vatandaşlar korku ve paniğe kapıldı, çok sayıda kişi geceyi parklarda geçirdi. Milli Eğitim Bakanlığı da depremlerden sonra okullar için iki gün tatil kararı aldı.

Tatillerin ardından bugün yeniden ders başı yapıldı. Kent genelindeki tüm resmi ve özel okullarda ilk derste afetler sırasında yapılacak davranışlar ve önlemlere dair bugün eğitim verilecek.

Afet eğitimi öncesi konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Okullarımız depremde hasar almadı" açıklamasını yaptı.